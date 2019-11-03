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Руководитель офиса Зеленского с юмором отреагировал на слухи о драке с главой СБУ

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Руководитель офиса Зеленского с юмором отреагировал на слухи о драке с главой СБУ

Киев, 3 ноября. Руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан с юмором отреагировал на слухи о якобы произошедшей потасовке с главой Службы безопасности страны (СБУ) Иваном Бакановым.

В социальной сети Facebook Богдан опубликовал собственный снимок, по которому видно, что все зубы у него целы.

«Баканов, не попадайся на моем пути! В следующий раз выпью всю кровь. Будешь кошкам хвосты крутить!» — передает шутливую угрозу Богдана «Газета.ru».

Руководитель офиса Зеленского с юмором отреагировал на слухи о драке с главой СБУ

О якобы произошедшем конфликте между двумя высокопоставленными лицами сообщил ранее в своем Facebook журналист Станислав Речинский. Он заявил, что драка будто бы произошла 30 октября на Банковой улице. Журналист уточнил также, что с тех пор «Богдан на работу не выходит».

Речинский добавил, что в ходе потасовки руководителю администрации Зеленского «выбили зуб». Он предположил, что причиной потасовки могла стать ситуация с назначением руководителя Главного следственного управления СБУ.

Ранее стало известно, что депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Богдан Яременко оказался в центре секс-скандала. СМИ опубликовали снимки из сессионного зала украинского парламента, на которых видна была переписка женатого парламентария с девушкой легкого поведения. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что Яременко своими действиями поставил под удар репутацию Украины.

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Источник: Facebook
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