В Киеве предрекли украинским авиаперевозчикам «печальный сценарий» без полетов в РФ

Киев, 3 ноября. Если Киев в ближайшее время не восстановит авиасообщение с Россией, украинскую авиаотрасль ждет печальный сценарий, предупредил директор украинского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.

По его словам, облет территории РФ и ее акватории «влетает украинским авиаперевозчикам в конкретную копейку». К примеру, рейс из Киева в Алмату обходится в 10 тыс долларов. Нельзя забывать и о том, что время полета тоже существенно увеличивается.

При этом Белашко указал на то, что отмены акциза на авиатопливо и НДС на внутренние рейсы не поправят положение украинской авиаотрасли . Единственный выход, как подчеркнул специалист, — только в восстановлении полетов с Россией.

«Помочь может только восстановление авиасообщения между Украиной и РФ, включая авиатранзит», — написал он на своей странице в Facebook.

Белашко добавил, что компенсация стоимости облета авансом может обеспечить выживание отрасли, но развития украинская гражданская авиация не увидит.

«В общем, если Украина не начнет в самое ближайшее время договариваться с Россией о нормализации авиасообщения, украинскую авиаотрасль ждет весьма печальный сценарий», — резюмировал эксперт.

Белашко заверил, что в противном случае Украина столкнется с отменой рейсов и закрытием маршрутов, сокращением персонала, уменьшением налоговых поступлений, ухудшением логистического климата.

Напомним, в октябре 2015 года Киев прекратил авиасообщение с Россией, введя санкции против российских авиаперевозчиков. Компаниям, попавшим в черный список, запретили использовать воздушное пространство Украины, в том числе и для транзитных полетов.

11 октября новый президент Украины Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что между его страной и РФ курсируют поезда, а прямое авиасообщение отсутствует, сообщает телеканал 360. По мнению Зеленского, из-за этого украинские компании становятся банкротами.