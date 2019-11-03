Тарантино удивил кинокритика выбором лучшего фильма 2019 года

Лос-Анджелес, 3 ноября. Культовый режиссер, сценарист и кинооператор Квентин Тарантино признался, что большего всего в этом году ему понравился фильм «Капкан». Об этом режиссер рассказал в интервью кинокритику издания Deadline Питу Хаммонду.

«Как бы странно это не звучало, но Тарантино выбрал лучшим фильмом этого года «Капкан», чем поделился со мной», — рассказал удивленный Хаммонд.

Триллер «Капкан» вышел незадолго до девятой ленты 56-летнего Тарантино «Однажды… в Голливуде», раскруткой которого он продолжает активно заниматься. Атмосферная картина в стиле вестернов из 60-х — один из главных претендентов на престижнейшую статуэтку «Оскар» в этом году.

Фильм «Капкан» повествует о девушке Хэйли, у которой не задался день. Она сперва проиграла заплыв, уступив секунду, после чего на Флориду обрушивается ураган последней категории. Впрочем, это еще не все: ее отец не выходит на связь, поэтому Хэйли отправляется в уже эвакуированную зону и находит его в коме в подвале их старого дома.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», руководство студии Sony, выпустившей фильм «Однажды… в Голливуде», который многие аналитики и эксперты называют главным фаворитом предстоящей церемонии, выдвинуло на соискание премии Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта.