В Совфеде оценили прозвучавший в Норвегии призыв отменить санкции против РФ

Глава губернского совета граничащей с РФ норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости снятия антироссийских санкций. По ее словам, они неэффективны и мешают развитию бизнеса. В Совфеде считают, что вслед за Норвегией скоро прозреют и осмелеют и другие страны Европы.
В статье «Не пора ли отменить санкции против России?», опубликованной в издании iFinnmark, Вассвик отметила, что санкции против России отрицательно сказываются на развитии норвежского бизнеса.
«Россия теперь заменяет свой предыдущий импорт продукцией собственного производства в существующих и новых отраслях промышленности. Продукты, которые уже конкурируют с западными на мировом рынке. Это делает Россию сильнее, а не слабее», — подчеркнула норвежский политик и добавила, что, несмотря ни на что, россияне являются «друзьями и соседями» норвежцев, и вводить против них санкции «странно и неестественно».
Прокомментировать заявления Вассвик Федеральное агентство новостей попросило первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.
«Хочу отметить, что пошла цепная реакция по европейским странам, которые в свое время слепо присоединились к американским санкциям против России и получили в ответ наши контрсанкции. Естественно, что за прошедшие годы эти страны понесли большие убытки. Одна Германия потеряла более 400 миллиардов евро, потери других стран тоже огромные. И именно поэтому европейские политики все чаще поднимают вопрос о необходимости снятия антироссийских санкций», — отметил в комментарии ФАН Владимир Джабаров.
Но, по словам сенатора, одного желания отдельных европейских политиков отменить санкции против РФ недостаточно.
«Такие решения, к сожалению, принимаются на заседаниях Евросоюза, где под давлением Соединенных Штатов Америки Германия, Франция, Италия и другие страны вынуждены поднимать руки и одобрять очередное продление антироссийских ограничений», — объяснил Владимир Джабаров.
Однако собеседник ФАН уверен, что здравый смысл в Европе скоро восторжествует, и примеру Вассвик последуют и другие европейские политики.
«Мы видим, что трещина в антироссийском монолите пошла. Все прекрасно понимают, что Россия может обойтись, условно говоря, без норвежского лосося, а Норвегия продолжит терять рынок сбыта, продлевая санкционный режим.
Поэтому я очень надеюсь, что рано или поздно здравый смысл восторжествует, и другие европейские страны осмелятся открыто признать ущербность санкций против РФ. Когда это произойдет, это неминуемо скажется на составе Европарламента. Туда придут политики, недовольные антироссийскими решениями предыдущих парламентов и правительств. Но на смену политической картины в Европе, повторюсь, нужно время. И оно уже работает против тех, кто стоял во главе санкционного давления на Россию», — подчеркнул Джабаров.