В Совфеде оценили прозвучавший в Норвегии призыв отменить санкции против РФ

Глава губернского совета граничащей с РФ норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости снятия антироссийских санкций. По ее словам, они неэффективны и мешают развитию бизнеса. В Совфеде считают, что вслед за Норвегией скоро прозреют и осмелеют и другие страны Европы.

В статье «Не пора ли отменить санкции против России?», опубликованной в издании iFinnmark, Вассвик отметила, что санкции против России отрицательно сказываются на развитии норвежского бизнеса.

«Россия теперь заменяет свой предыдущий импорт продукцией собственного производства в существующих и новых отраслях промышленности. Продукты, которые уже конкурируют с западными на мировом рынке. Это делает Россию сильнее, а не слабее», — подчеркнула норвежский политик и добавила, что, несмотря ни на что, россияне являются «друзьями и соседями» норвежцев, и вводить против них санкции «странно и неестественно».

Прокомментировать заявления Вассвик Федеральное агентство новостей попросило первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

«Хочу отметить, что пошла цепная реакция по европейским странам, которые в свое время слепо присоединились к американским санкциям против России и получили в ответ наши контрсанкции. Естественно, что за прошедшие годы эти страны понесли большие убытки. Одна Германия потеряла более 400 миллиардов евро, потери других стран тоже огромные. И именно поэтому европейские политики все чаще поднимают вопрос о необходимости снятия антироссийских санкций», — отметил в комментарии ФАН Владимир Джабаров.

Но, по словам сенатора, одного желания отдельных европейских политиков отменить санкции против РФ недостаточно.

«Такие решения, к сожалению, принимаются на заседаниях Евросоюза, где под давлением Соединенных Штатов Америки Германия, Франция, Италия и другие страны вынуждены поднимать руки и одобрять очередное продление антироссийских ограничений», — объяснил Владимир Джабаров.

Однако собеседник ФАН уверен, что здравый смысл в Европе скоро восторжествует, и примеру Вассвик последуют и другие европейские политики.