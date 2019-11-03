Автомобиль без водителя сбил женщину и трехлетнего ребенка в Омске

Омск, 3 ноября. Пустой автомобиль без водителя сбил в Омске 31-летнюю женщину и трехлетнего ребенка, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по области.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Гашека в районе дома 9/2. Согласно предварительной версии ГИБДД, ВАЗ 21099 без водителя за рулем внезапно начал движение.

Машина наехала на припаркованную Toyota Corolla, а затем сбила двух пешеходов.

«В результате ДТП пешеходы — женщина 1988 года рождения и девочка 2016 года рождения доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает «Газета.ru», сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту произошедшей аварии. Им предстоит установить все обстоятельства и детали случившегося ДТП.

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