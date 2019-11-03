Сальвадор выдворяет из страны весь дипломатический корпус Венесуэлы

Сан-Сальвадор, 3 ноября. Руководство Сальвадора высылает из страны членов дипломатического корпуса Венесуэлы. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте лидер латиноамериканской страны Найиб Букеле.

Отмечается, что поводом для такой меры стал доклад Верховного комиссара ООН по правам человека о неоднократных нарушениях прав человека на территории Венесуэлы, а также в связи с заявлениями президента Сальвадора Найиба Букеле о непризнании режима его венесуэльского коллеги Николаса Мадуро.

Как пишет «Газета.Ru», дипломатическому корпусу было предоставлено двое суток для того, чтобы покинуть территорию страны.

Напомним, в Венесуэле в начале этого года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро почти моментально после приведения его к присяге. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран под предводительством Штатов заявили о признании Гуайдо. Россия, КНР, Турция и многие другие поддержали Мадуро как единственно легитимного президента.

Западные проплаченные издания специально искажают реальную ситуацию в Венесуэле, распространяя фейковые новости. Так, репортеры опубликовали информационный вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российской авиакомпании, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Впрочем, позднее все эти фейковые новости были опровергнуты Москвой и Каракасом, а также теми СМИ, которые их распространяли.