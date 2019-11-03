Москва, 3 ноября. Новые военно-морские учения в формате Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) могли бы повысить безопасность всех стран-участниц. Такое мнение выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии инвестиционного саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

Российский премьер дало интервью газете Таиланда Bangkok Post, один из вопросов представителю РФ касался помощи РФ в повышении потенциала АСЕАН в области безопасности на море. Медведев указал, что Россия уже занимается решением этих задач.

Глава кабмина напомнил, что корабли ВМФ России ежегодно совершают дружеские заходы в порты Юго-Восточной Азии. Как рассказал Медведев, такие визиты во Вьетнам, Таиланд, Индонезию и Малайзию уже стали традиционными.

«В прошлом году российские моряки побывали в Камбодже, Мьянме и Брунее. В этом — на Филиппинах. А вьетнамские и таиландские моряки посетили Владивосток», — отметил он.

Медведев сказал, что с некоторыми странами-участницами АСЕАН Россия уже проводит военно-морские учения.

По его словам, их организация предусмотрена в рамках меморандума о сотрудничестве в военно-морской области, подписанным с Таиландом несколько дней назад.

«Готовятся первые в истории учения с Брунеем», — поделился в интервью председатель правительства РФ.

Премьер России отметил, что масштабный характер уже приобрели маневры на море в рамках «СМОА плюс» — совещаний министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами, последние из них прошли весной (в апреле — мае) этого года в Сингапуре.

«Можно подумать о запуске подобных учений и в российско-асеановском формате. Тем более, что у ассоциации есть такая практика с другими крупными державами. Уверен, это повысит морскую безопасность «десятки», — предложил Медведев.

Он рассказал, что есть несколько площадок, где уже ведется обсуждение этих перспектив — Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Расширенный морской форум АСЕАН и «СМОА плюс».

Напомним, 2 ноября Медведев прибыл в столицу Таиланда для участия в Восточноазиатском саммите и деловом форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

АСЕАН (The Association of Southeast Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация, расположенных в Юго-Восточной Азии. Она образована 8 августа 1967 года в столице Таиланда Бангкоке и является одной из крупнейших региональных организаций.

В октябре этого года АСЕАН указала на улучшение отношений с Россией: министр по делам молодежи, образования и спорта Королевства Камбоджа Хан Чуон Нарон отметил, что организации и РФ необходимо продолжать работу по укреплению сотрудничества в различных сферах.