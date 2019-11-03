Психологи рассказали, как россиянам бороться с осенней хандрой

Москва, 3 ноября. Специалисты рассказали россиянам, как бороться с осенней хандрой. По словам экспертов, результативным методом борьбы с хандрой может стать физическая активность.

Психологи признают это распространенное состояние, которое провоцируют похолодания и непогода. Специалисты также подтверждают, что для жителя средней полосы сезонная смена настроения — абсолютно нормальное явление. При этом отмечается, что в определенный момент хандра проходит самостоятельно.

Как отмечают эксперты, эффективным способом борьбы с хандрой может стать активное времяпрепровождение, в том числе плавание в бассейне, занятия в фитнес-зале, походы в театр.

«Осенью люди выискивают такие места, где можно развлечься, отвлечься, переключить внимание», — указала клинический психолог Медико-психологического центра индивидуальности Ирина Герчикова.

Помимо этого, бороться с симптомами хандры можно при помощи еды. К примеру, россиянам советуют включить в рацион цитрусовые и морковь, передает РИА Новости.

Отмечается, что больше всего хандре подвержены высокие, худощавые и немного грустные люди, а также полные и склонные к неврозам. Также тоскливое настроение в осенний период нередко бывает у школьников, что отрицательно сказывается на их успеваемости.

Как ранее сообщал RT, мощный и глубокий циклон атлантического происхождения в первую неделю текущего месяца принесет в европейскую часть России субтропическое тепло.