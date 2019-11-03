Бастрыкин взял под контроль дело об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

Москва, 3 ноября. Криминалисты центрального аппарата СК РФ будут подключены к расследованию двойного убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата в Москве по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России, следователи-криминалисты и эксперты головного органа ведомства окажут практическую помощь в его проведении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего — версии, мотивы убийства, ведется поиск подозреваемого.

Напомним, 2 ноября 2019 года на дворовой территории по улице академика Анохина на западе Москвы произошло двойное убийство: неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. Погибшими оказались Эльджаркиев Ибрагим Абдул-Назирович, занимавший пост руководителя центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия, и его брат 1988 года рождения. В Сети появилось видео с места убийства.

В МВД рассказали, что информация о происшествии поступила в 18.30 по московскому времени. По факту убийства было возбуждено уголовное дело за убийство двух и более лиц и за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия.

Также ранее представитель Главного управления МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что в столице введен спецплан для поимки подозреваемого в убийстве.