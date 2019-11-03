Альварес отправил Ковалева в тяжелый нокаут и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе

Лас-Вегас, 3 ноября. Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Представитель Мексики Сауль Альварес отправил в нокаут россиянина в 11-м раунде.

‼️WOW! Canelo with a stunning 11th round knockout to stop Sergey Kovalev!#KovalevCanelo

pic.twitter.com/DjnYwPmz2b — All Of The Belts ???? (@AllOfTheBelts) November 3, 2019

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Россиянин мог раньше встретиться с Альваресом, но отказался от этого предложения, потому что у него уже был запланирован поединок против обязательного претендента — британского боксера Энтони Ярда — в Челябинске в конце лета. Ковалев тогда одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Альварес стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. Ранее он становился сильнейшим в весовых категориях до 69,9 кг, до 72,6 и до 76,2 кг. Ради поединка с Ковалевым мексиканскому спортсмену пришлось подняться на две весовые категории.

Ковалев получит за этот поединок 12 млн долларов, Альварес — практически втрое больше.