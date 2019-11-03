Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Альварес отправил Ковалева в тяжелый нокаут и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе

95
0 Оставить комментарий

Альварес отправил Ковалева в тяжелый нокаут и стал чемпионом WBO в полутяжелом весе

Лас-Вегас, 3 ноября. Российский боксер Сергей Ковалев не смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 79,38 кг. Представитель Мексики Сауль Альварес отправил в нокаут россиянина в 11-м раунде.

Ковалев не сумел во второй раз защитить титул чемпиона мира WBO. Россиянин мог раньше встретиться с Альваресом, но отказался от этого предложения, потому что у него уже был запланирован поединок против обязательного претендента — британского боксера Энтони Ярда — в Челябинске в конце лета. Ковалев тогда одержал победу техническим нокаутом в 11-м раунде.

Альварес стал чемпионом мира в четвертой весовой категории. Ранее он становился сильнейшим в весовых категориях до 69,9 кг, до 72,6 и до 76,2 кг. Ради поединка с Ковалевым мексиканскому спортсмену пришлось подняться на две весовые категории.

Ковалев получит за этот поединок 12 млн долларов, Альварес — практически втрое больше.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров