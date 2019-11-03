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Поиски моряка с танкера «Залив Америка» возобновили в Находке

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Поиски моряка с танкера «Залив Америка» возобновили в Находке

Находка, 3 ноября. Активная фаза поисков моряка танкера «Залив Америка», где произошел накануне взрыв, возобновлена. Об этом рассказал журналистам в воскресенье представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.

Ранее стало известно, что на танкере «Залив Америка» в порту Приморского края произошел хлопок газа, в результате произошедшего погибли два человека, третий скрылся под водой, в настоящее время его ищут спасательные службы. В поисках моряка задействованы несколько судов.

Очевидцы чрезвычайного происшествия рассказали, что причиной взрыва могла стать неисправность осветительной аппаратуры. Как рассказал один из свидетелей, по предварительным данным, «взорвались газы, разворотило полностью середину палубы, трех людей выкинуло за борт».

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

Причины и обстоятельства случившегося на данный момент выясняются.

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Источник: РИА Новости
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