Около 80% маршрута военной полиции РФ вблизи Кобани в Сирии составляет бездорожье

Кобани, 3 ноября. Около 80% маршрута военной полиции российских ВС во время патрулирования около сирийского Кобани (Айн-аль-Араб) у северной границы САР проходит по бездорожью.

Патрулирование осуществляется уже на протяжении нескольких дней. Его проводит колонна, в состав которой входят три многоцелевых бронеавтомобиля повышенной проходимости «Тигр» и один БТР.

Маршрут следования колонны ежедневно меняется, поскольку важно, что под контроль попадала каждая улица севера Сирии. Неизменным в процессе патрулирования остается расстояние — 160 км, из которых 80% — бездорожье.

Напомним, ВС России проводят патрулирование территории севера Сирии в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе.

Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских боевиков из 30-километровой зоны безопасности, прилегающей к сирийско-турецкой границе, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

2 ноября военная полиция РФ провела первое совместное с Турцией патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака, сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.