Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Около 80% маршрута военной полиции РФ вблизи Кобани в Сирии составляет бездорожье

119
0 Оставить комментарий

Около 80% маршрута военной полиции РФ вблизи Кобани в Сирии составляет бездорожьеКобани, 3 ноября. Около 80% маршрута военной полиции российских ВС во время патрулирования около сирийского Кобани (Айн-аль-Араб) у северной границы САР проходит по бездорожью. 

Патрулирование осуществляется уже на протяжении нескольких дней. Его проводит колонна, в состав которой входят три многоцелевых бронеавтомобиля повышенной проходимости «Тигр» и один БТР. 

Маршрут следования колонны ежедневно меняется, поскольку важно, что под контроль попадала каждая улица севера Сирии. Неизменным в процессе патрулирования остается расстояние — 160 км, из которых 80% — бездорожье. 

Напомним, ВС России проводят патрулирование территории севера Сирии в рамках заключенного 22 октября в Сочи меморандума о взаимопонимании, принятого лидерами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом с целью урегулирования ситуации в регионе. 

Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских боевиков из 30-километровой зоны безопасности, прилегающей к сирийско-турецкой границе, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира».

2 ноября военная полиция РФ провела первое совместное с Турцией патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака, сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров