Убийцу главы центра «Э» Ингушетии Эльджаркиева ищет полиция. События дня. ФАН-ТВ

Поиск убийцы начальника центра по противодействию экстремизму в республике Ингушетия продолжается. Полиция Москвы ввела спецплан. Правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения и опрашивают очевидцев. Ибрагима Эльджаркиева и его брата убили вечером 2 ноября. Киллер произвел не менее четырех выстрелов и скрылся на черной иномарке. Полиция склоняется к версии, что убийство было заказным, так как преступник заранее знал маршрут Эльджаркиева. Стоит отметить, что в этом году на руководителя центра «Э» уже было покушение. В январе неизвестные обстреляли его автомобиль. Ранения получили трое человек, один из них позже скончался.

В Приморском крае вновь возобновлены поиски пропавшего моряка с танкера «Залив Америка». В акватории порта Находка спасатели работают с самого утра. К операции привлечены портовые службы и маломерные суда. Накануне на танкере произошел серьезный взрыв. В это время на борту находилось девять человек, двое из них погибли, еще один моряк утонул на глазах у экипажа. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.

Захарова осудила осквернение мемориала Жукову

Осквернение мемориала Жукову в Одессе прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала «зверьем» тех, кто сбрасывал на землю цветы, которые люди принесли к месту памяти полководца. Сам же памятник маршалу демонтировали 31 октября. Накануне у здания, где он размещался, прошла мирная акция протеста.

«Люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры. Это привело продолжателей дела Бандеры в звериное состояние, и они стали жечь цветы. Жечь в Одессе неонацисты научились. Но послушайте, как это зверье все обосновало: «Это Украина. Нам не нужно героев советских», — отметила Мария Захарова.

Политика так называемой декоммунизации на Украине началась в 2014 году, когда к власти пришло поддерживаемое националистами правительство. В стране стали переименовывать улицы, скверы, села, которые названы в честь советских государственных деятелей. Снесли и памятники эпохи СССР.