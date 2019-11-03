Убийцу главы центра «Э» Ингушетии Эльджаркиева ищет полиция. События дня. ФАН-ТВ

ы Эльджаркиева
Поиск убийцы начальника центра по противодействию экстремизму в республике Ингушетия продолжается. Полиция Москвы ввела спецплан. Правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения и опрашивают очевидцев. Ибрагима Эльджаркиева и его брата убили вечером 2 ноября. Киллер произвел не менее четырех выстрелов и скрылся на черной иномарке. Полиция склоняется к версии, что убийство было заказным, так как преступник заранее знал маршрут Эльджаркиева. Стоит отметить, что в этом году на руководителя центра «Э» уже было покушение. В январе неизвестные обстреляли его автомобиль. Ранения получили трое человек, один из них позже скончался.
Поиски пропавшего моряка с «Залива Америки»
В Приморском крае вновь возобновлены поиски пропавшего моряка с танкера «Залив Америка». В акватории порта Находка спасатели работают с самого утра. К операции привлечены портовые службы и маломерные суда. Накануне на танкере произошел серьезный взрыв. В это время на борту находилось девять человек, двое из них погибли, еще один моряк утонул на глазах у экипажа. По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.
Захарова осудила осквернение мемориала Жукову
Осквернение мемориала Жукову в Одессе прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала «зверьем» тех, кто сбрасывал на землю цветы, которые люди принесли к месту памяти полководца. Сам же памятник маршалу демонтировали 31 октября. Накануне у здания, где он размещался, прошла мирная акция протеста.
«Люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры. Это привело продолжателей дела Бандеры в звериное состояние, и они стали жечь цветы. Жечь в Одессе неонацисты научились. Но послушайте, как это зверье все обосновало: «Это Украина. Нам не нужно героев советских», — отметила Мария Захарова.
Политика так называемой декоммунизации на Украине началась в 2014 году, когда к власти пришло поддерживаемое националистами правительство. В стране стали переименовывать улицы, скверы, села, которые названы в честь советских государственных деятелей. Снесли и памятники эпохи СССР.
Помощник Трампа не явится на слушания об импичменте
Помощник президента США отказался прийти на слушания по процедуре импичмента Трампа. Об этом сообщают местные СМИ. Роберт Блэр один из свидетелей телефонного разговора Трампа и Зеленского. Поэтому демократы и решили задать ему несколько вопросов о политике администрации США в отношении Украины. Как отметил адвокат советника, Блэр не может разрешить конфликт. Он попал в ситуацию, когда обязан выполнить свой долг перед двумя равнозначными ветвями власти. Процедуру импичмента в Америке начали после телефонного разговора президентов США и Украины. Политические оппоненты Трампа заявили, что он пытался убедить Зеленского расследовать деятельность сына бывшего вице-президента Штатов Байдена. Однако Министерство юстиции США не нашло в разговоре никаких «острых углов».