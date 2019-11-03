Байден заявил об укреплении позиций России и Сирии из-за политики Трампа

Вашингтон, 3 ноября. Внешнеполитический курс главы Белого дома Дональда Трампа укрепляет позиции России, Сирии и Ирана в ближневосточном регионе. Об этом заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден в интервью таблоиду The Wall Street Journal.

«Я не считаю, что у Трампа есть внешнеполитический курс вообще. Позиции Москвы в регионе укрепляются, позиции сирийского лидера Башара Асада укрепляются», — прокомментировал он отвод американского контингента на северо-востоке САР.

По его словам, на сегодняшний день «все перевернуто вверх дном теперь».

Как сообщил на прошлой неделе глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, Вашингтон собирается сохранять в Сирии контроль над нефтяными полями фирмы Conoco в провинции Дейр-эз-Зор, а также над базой «Ат-Танф». В оборонном ведомстве РФ заявляли, что американские военные ведут контрабанду сирийской нефти в другие государства.

Напомним, в начале прошлого месяца Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции «Источник мира» с целью создания там буферной зоны, которая, по сути, должна стать защитным поясом для турецких рубежей. 17 октября американская и турецкая стороны достигли соглашения о приостановке антитеррористической операции против курдских формирований. Турция согласилась на пять суток прекратить огонь, чтобы курдские силы покинули район пограничной зоны безопасности.

22 октября лидеры Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В одном из них указывалось, что курдским формированиям дано 150 часов, чтобы полностью освободить 30-километровую зону к югу от турецкой границы. По окончании шестичасовой встречи лидеров РФ и Турции глава МИД России Сергей Лавров заявил о прекращении военной турецкой операции.