Ученые назвали главную опасность женского храпа

Салоники, 3 ноября. Научные сотрудники из Университета Аристотеля провели исследование и установили, что регулярный храп во сне у женщин может говорить о серьезном заболевании.

Обычно люди не обращают внимания на такую проблему, как храп. Но, как утверждают греческие эксперты, систематический храп может указывать на серьезные проблемы со здоровьем, а в некоторых случаях и вовсе выступать их причиной.

Обструктивное апноэ во сне довольно распространенное расстройство, которое проявляется остановкой дыхания на несколько десятков секунд многократно за ночь. Если говорить обычными словами, то человек просто задыхается. Шаг за шагом кислорода начинает не хватать, тогда человек просыпается.

Греческие эксперты проанализировали европейскую базу данных с пациентами, которые страдают апноэ во сне. База данных включала информацию о более 20 тыс. пациентов старше 18 лет. Отмечалось, что у 388 из них диагностирована онкология. Кроме того, появлению храпа способствуют пагубные привычки, указывали ученые.

В течение последних лет появляется все больше данных относительно того, что храп и онкологические заболевания могут быть связаны. Впрочем, итоги различных исследований достаточно противоречивы, а стопроцентной информации на этот счет нет. Объяснения того, как апноэ может стать причиной онкологии, всего лишь теоретические.