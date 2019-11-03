Экс-арбитр ФИФА жестко раскритиковал судейство Вилкова в матче «Зенита» против ЦСКА

Москва, 3 ноября. Экс-арбитр Международной федерации футбола (ФИФА) Сергей Хусаинов заявил, что Михаил Вилков — ключевой судья матча между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА — должен был удалить нападающего сине-бело-голубых Сердара Азмуна.

По словам Хусаинова, в первом эпизоде Вилков сделал вид, что «вообще ничего не произошло», передает РИА Новости.

«А если увидел, но ничего не сделал, значит испугался удалять на седьмой минуте. Это бывает, когда, как говорится, не хватило духа», — объяснил эксперт.

Специалист также добавил, что Вилков не оправдал его надежд на судейство дерби двух столиц.

Матч «Зенит» — ЦСКА завершился ничьей со счетом 1:1. После гола хавбека красно-синих Влашича петербуржцы ответили голом, автором которого стал Александр Ерохин. В первом тайме, заявил Хусаинов, иранский форвард Сердар наступил на икру полузащитнику «армейцев» Ивану Облякову, а во втором тайме ударил защитника ЦСКА Хердура Магнуссона.

Ранее бывший главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов обрушился с критикой на арбитров встречи между сине-бело-голубыми и ЦСКА, а также на весь судейский корпус Российской премьер-лиги.

Зенит, по сути, отскочил за счёт безобразного судейства. Армейцы - молодцы! — Василий Конов (43+) (@VasilyKonov) November 2, 2019

Он призвал судей уйти в отставку и назвал их работу «позорищем».