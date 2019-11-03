В Норвегии объяснили важность снятия антироссийских санкций

Осло, 3 ноября. Председатель губернского совета норвежской административно-территориальной единицы Финнмарк Рагнхильд Вассвик заявила о необходимости отмены антироссийских рестрикций. Об этом сообщает издание iFinnmark.

В ходе празднования 75-летия освобождения Восточного Финнмарка в Норвегии состоялась конференция с российской стороной, во время которой норвежский политик заявила о важности снятия антироссийских ограничений.

Она указала на то, что коллеги не поддержали ее и даже нашлись те, кто раскритиковал, но Вассвик подробно аргументировала, почему считает этот шаг резонным и обоснованным.

«Мы сотрудничаем с ними (россиянами. — Прим.ФАН), мы торгуем с ними. Ясное дело, нам кажется странным и неестественным вводить санкции в отношении тех, кого мы считаем хорошими соседями», — обратила внимание она.

Вассвик уточнила, что рестрикции в отношении России ощутимо бьют по норвежскому бизнесу, потому что Москва заменяет их продукцию своей. Она выразила мнение, что санкции пошли на пользу РФ, так как сделали ее экономику более конкурентоспособной.

Напомним, Запад ввел антироссийские санкции в 2014 году после государственного переворота на Украине и вхождения Крыма в состав РФ. Крым стал частью России в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией.