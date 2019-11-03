В Дрездене бьют тревогу из-за ситуации с нацистами

Дрезден, 3 ноября. Городской совет Дрездена принял резолюцию, нацеленную на противодействие неонацистам.

Автор инициативы по принятию резолюции Nazinotstand («НацизмуНеМесто»), член горсовета Дрездена Макс Ашенбах заявил, что городские власти всерьез обеспокоены популярностью правых взглядов среди горожан. Подобная ситуация, по его мнению, ставит под угрозу спокойную жизнь общества в городе.

Ашенбах сообщил, что резолюция предполагает действия, подобные тем, что предпринимаются в чрезвычайной ситуации. Согласно документу, городу нужно помогать жертвам насилия со стороны неонацистов и защищать меньшинства от незаконных действий ультраправых.

За принятие резолюции проголосовали 39 членов городского совета, против выступили 29. Члены правящей партии христианских демократов отказались участвовать в голосовании, назвав инициативу Ашенбаха «актом политического символизма».