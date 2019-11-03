Автомобили россиян научат самостоятельно парковаться и различать инсульт у водителя

Москва, 3 ноября. Российские ученые разработали сервис для водителей, фиксирующий проблемы со здоровьем человека и самостоятельно паркующий автомобиль.

По данным пресс-службы НТИ «Автонет», систему могут начать устанавливать в качестве дополнительного оборудования для автомобилей в 2022 году. Она будет включать несколько датчиков, способных отслеживать самочувствие водителя и подключающихся к смартфону.

«Система позволит измерить пульс человека, а также скорость движения во всех направлениях, может отличить нормальную активность от внезапного падения или потери сознания», — говорится в сообщении «Автонета».

Разработчиками сервиса выступили российские ученые при поддержке иностранной компании, занимающейся высокоточной картографией. По их словам, новинка будет особенно актуальна для пожилых водителей. «Автонет» указывает, что к 2050 году каждому десятому россиянину исполнится 75 лет.

Предполагается, что система может быть интегрирована с российским сервисом экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, который позволит быстро вызвать помощь. При срабатывании тревожного сигнала автомобиль будет самостоятельно останавливаться, включать аварийный сигнал и парковаться, отмечают в «Автонете».