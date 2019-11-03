Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт

Бой Ковалева с Альваресом начинается в Лас-Вегасе

111
0 Оставить комментарий

Бой Ковалева с Альваресом начинается в Лас-Вегасе

Лас-Вегас, 3 ноября. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев проводит бой против чемпиона мира в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.

Предыдущий поединок Ковалева против британского спортсмена Энтони Ярда, состоявшийся в августе нынешнего года, завершился победой россиянина. Альварес в мае победил бойца из США Дэниэла Джейкобса.

За свою профессиональную карьеру боксер из Мексики провел 55 боев, 52 из них закончились его победой, два поединка завершись вничью и лишь однажды Альварес потерпел поражение.

На счету Ковалева — 34 победы, три поражения и одна ничья.

Поединок за звание чемпиона мира между Ковалевым и Альваресом начнется после co-главного боя дня, в котором на ринге сойдутся Райан Гарсия и Ромеро Дуно.

infox - new
Источник: «Чемпионат»
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров