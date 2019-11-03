Бой Ковалева с Альваресом начинается в Лас-Вегасе

Лас-Вегас, 3 ноября. Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO россиянин Сергей Ковалев проводит бой против чемпиона мира в среднем весе мексиканца Сауля Альвареса.

Предыдущий поединок Ковалева против британского спортсмена Энтони Ярда, состоявшийся в августе нынешнего года, завершился победой россиянина. Альварес в мае победил бойца из США Дэниэла Джейкобса.

За свою профессиональную карьеру боксер из Мексики провел 55 боев, 52 из них закончились его победой, два поединка завершись вничью и лишь однажды Альварес потерпел поражение.

На счету Ковалева — 34 победы, три поражения и одна ничья.

Поединок за звание чемпиона мира между Ковалевым и Альваресом начнется после co-главного боя дня, в котором на ринге сойдутся Райан Гарсия и Ромеро Дуно.