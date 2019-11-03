Состояние Илона Маска увеличилось на два миллиарда долларов за неделю

Москва, 3 ноября. Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск разбогател примерно на два миллиарда долларов за последнюю неделю, пишет Forbes.

По данным издания, после завершения торгов на биржах 23 октября прибыль Маска на акцию составила 1,86 доллара, несмотря на прогнозы аналитиков, предвещавших потери в 42 цента на акцию. В результате скорректированная прибыль Tesla оценивается в 342 миллиона долларов после продолжительного периода падения цен на акции компании.

В течение следующей недели до закрытия бирж в последний день октября акции Tesla подорожали еще на 24 процента, после чего состояние Маска увеличилось на два миллиарда долларов и оценивается на сегодняшний день почти в 30 миллиардов. Половину его капитала составляют акции Tesla — Маску принадлежит пакет в 22% акций компании.

Ранее «Известия» сообщили, что Илон Маск заявил о своем уходе «в офлайн» — у себя в Twitter он выразил сомнение в целесообразности использования этого ресурса.