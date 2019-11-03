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Диетологи рассказали об укрепляющих иммунитет продуктах

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Диетологи рассказали об укрепляющих иммунитет продуктах

Москва, 3 ноября. Диетологи рассказали, какие продукты помогут поддержать иммунитет в условиях перепадов температур поздней осенью.

По прогнозам синоптиков, после первых зимних дней с легким морозом и снегопадами в Центральную Россию вновь возвращаются положительные температуры. Так, в Москве 4 ноября метеорологи обещают потепление до 10 градусов выше ноля.

Врачи отмечают, что такие капризы погоды плохо сказываются на иммунитете человека, а поддержать его поздней осенью поможет правильное питание.

Диетологи, опрошенные РИА Новости, утверждают, что витамины играют первостепенную роль в укреплении иммунитета. По словам врача-диетолога Сергея Обложко, речь идет в первую очередь о витамине C.

«Дефицит витамина C может снижать иммунитет. Если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты. Свежие или замороженные, они очень хороши», — отметил специалист.

Диетологи рассказали об укрепляющих иммунитет продуктах

По его словам, больше всего этого важного витамина содержится не в цитрусовых, как считают многие, а в квашеной капусте и болгарском перце.

«В них в 10 раз больше витамина C, чем в апельсинах. Если вы любите апельсины, это прекрасно, но если у человека повышенная кислотность, то квашеная капуста выигрывает», — заявил Обложко.

Квашеная капуста, помимо прочего, является еще и натуральным пробиотиком, рассказала профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева.

«В силу того, что это ферментированный продукт, он является пробиотиком для поддержания микрофлоры кишечника. Модулирует наш иммунитет через работу пищеварительной системы. Но люди, имеющие склонность к гипертонии, избыточному весу, могут есть капусту без использования соли, есть немало таких рецептов, которые позволяют получить квашеные продукты», — сообщила она.

Диетологи рассказали об укрепляющих иммунитет продуктах

Что касается чеснока, мнения на его счет разделились. Королева считает, что он имеет противовирусное бактериальное действие, но Обложко утверждает, что его полезные свойства — миф.

«Чтобы предотвратить развитие инфекций, своевременное проветривание и мытье рук дадут гораздо больше пользы, чем чеснок», — заявил диетолог.

Ранее «Известия» перечислили способы борьбы с осенней хандрой, назвав в числе лучших потребление оранжевых овощей и фруктов.

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Источник: РИА Новости
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