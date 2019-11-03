Диетологи рассказали об укрепляющих иммунитет продуктах

Москва, 3 ноября. Диетологи рассказали, какие продукты помогут поддержать иммунитет в условиях перепадов температур поздней осенью.

По прогнозам синоптиков, после первых зимних дней с легким морозом и снегопадами в Центральную Россию вновь возвращаются положительные температуры. Так, в Москве 4 ноября метеорологи обещают потепление до 10 градусов выше ноля.

Врачи отмечают, что такие капризы погоды плохо сказываются на иммунитете человека, а поддержать его поздней осенью поможет правильное питание.

Диетологи, опрошенные РИА Новости, утверждают, что витамины играют первостепенную роль в укреплении иммунитета. По словам врача-диетолога Сергея Обложко, речь идет в первую очередь о витамине C.

«Дефицит витамина C может снижать иммунитет. Если мы этот уровень витамина поддерживаем, то с меньшей вероятностью можем заболеть простудными заболеваниями. Поэтому ягоды и фрукты. Свежие или замороженные, они очень хороши», — отметил специалист.

По его словам, больше всего этого важного витамина содержится не в цитрусовых, как считают многие, а в квашеной капусте и болгарском перце.

«В них в 10 раз больше витамина C, чем в апельсинах. Если вы любите апельсины, это прекрасно, но если у человека повышенная кислотность, то квашеная капуста выигрывает», — заявил Обложко.

Квашеная капуста, помимо прочего, является еще и натуральным пробиотиком, рассказала профессор Федерального медико-биологического агентства России Маргарита Королева.

«В силу того, что это ферментированный продукт, он является пробиотиком для поддержания микрофлоры кишечника. Модулирует наш иммунитет через работу пищеварительной системы. Но люди, имеющие склонность к гипертонии, избыточному весу, могут есть капусту без использования соли, есть немало таких рецептов, которые позволяют получить квашеные продукты», — сообщила она.

Что касается чеснока, мнения на его счет разделились. Королева считает, что он имеет противовирусное бактериальное действие, но Обложко утверждает, что его полезные свойства — миф.

«Чтобы предотвратить развитие инфекций, своевременное проветривание и мытье рук дадут гораздо больше пользы, чем чеснок», — заявил диетолог.

Ранее «Известия» перечислили способы борьбы с осенней хандрой, назвав в числе лучших потребление оранжевых овощей и фруктов.