Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Глава СБУ и руководитель администрации Зеленского подрались на Украине

50
0 Оставить комментарий

Глава СБУ и руководитель администрации Зеленского подрались на Украине

Киев, 3 ноября. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подрался с руководителем администрации президента страны Андреем Богданом.

О конфликте двух высокопоставленных лиц сообщил в своем Facebook журналист Станислав Речинский. По его словам, драка произошла 30 октября на Банковой улице, вероятно, в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Команда Зеленского пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит», — написал Речинский.

Журналист утверждает, что в ходе потасовки руководителю администрации Зеленского выбили зуб.

Речинский считает, что причиной конфликта стала ситуация с назначением начальника Главного следственного управления СБУ. Баканов поддерживал кандидатуру генерал-майора Василия Вовка, его оппонент — полковника СБУ Дмитрия Нескромного.

Глава СБУ и руководитель администрации Зеленского подрались на Украине

Ранее «Известия» рассказали, что в Верховной раде нового созыва произошла первая стычка. По странному совпадению, конфликт между депутатами разгорелся также 30 октября.

На повестке дня в тот день был вопрос о создании временной следственной комиссии по событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Инициатива не нашла поддержки, что возмутило представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николая Скорика, в спор с которым вступил депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.

СМИ сообщают, что Скорик толкнул Тищенко, а тот оторвал пуговицу от пиджака оппонента. К потасовке подключились другие депутаты, после чего заседание парламента пришлось остановить.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров