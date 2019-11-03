Глава СБУ и руководитель администрации Зеленского подрались на Украине

Киев, 3 ноября. Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов подрался с руководителем администрации президента страны Андреем Богданом.

О конфликте двух высокопоставленных лиц сообщил в своем Facebook журналист Станислав Речинский. По его словам, драка произошла 30 октября на Банковой улице, вероятно, в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

«Команда Зеленского пошла в разнос. В среду на Банковой подрались Баканов и Богдан. Богдан с тех пор на работу не выходит», — написал Речинский.

Журналист утверждает, что в ходе потасовки руководителю администрации Зеленского выбили зуб.

Речинский считает, что причиной конфликта стала ситуация с назначением начальника Главного следственного управления СБУ. Баканов поддерживал кандидатуру генерал-майора Василия Вовка, его оппонент — полковника СБУ Дмитрия Нескромного.

Ранее «Известия» рассказали, что в Верховной раде нового созыва произошла первая стычка. По странному совпадению, конфликт между депутатами разгорелся также 30 октября.

На повестке дня в тот день был вопрос о создании временной следственной комиссии по событиям в Одессе 2 мая 2014 года. Инициатива не нашла поддержки, что возмутило представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николая Скорика, в спор с которым вступил депутат от фракции «Слуга народа» Николай Тищенко.

СМИ сообщают, что Скорик толкнул Тищенко, а тот оторвал пуговицу от пиджака оппонента. К потасовке подключились другие депутаты, после чего заседание парламента пришлось остановить.