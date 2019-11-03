Поклонская рассказала, кто должен заплатить за восстановление Украины

Москва, 3 ноября. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что на восстановление Украины должны «скинуться» те, кто несет ответственность за гражданскую войну.

По ее словам, Киеву не стоит искать виноватых во внутренних событиях и проблемах Украины на стороне. Поклонская отметила, что именно этим ранее занималась администрация экс-президента страны Петра Порошенко.

Политик высказала мнение, что истинная вина в украинских проблемах лежит на тех людях, для кого властные амбиции оказались важнее территориальной целостности и благополучия граждан.

«Может, они и скинутся на восстановление?» — заявила депутат.

Поклонская выразила надежду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде удастся избежать ошибок предшественников. Она добавила, что обе стороны заинтересованы в прекращении братоубийственного конфликта в Донбассе.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда жители Луганской и Донецкой областей отказались признавать легитимность правительства, пришедшего к власти в Киеве в результате государственного переворота. В ответ Порошенко объявил о проведении в Донбассе так называемой «антитеррористической операции», ставшей по факту походом карателей против собственных сограждан. По данным ООН, в ходе конфликта на Украине погибли более 13 тысяч человек.

Вопросы мирного урегулирования обсуждаются на разных уровнях, в том числе в «нормандском формате». Несмотря на неоднократно заключаемые перемирия, украинские боевики продолжали обстреливать позиции защитников Донбасса и кварталы мирных граждан.

Ранее «Известия» сообщили, что Украина отложила разведение сил в районе подконтрольного Донецкой Народной Республике населенного пункта Петровский после того, как там был зафиксирован обстрел.