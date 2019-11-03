Трамп испытывает ненависть к Украине, пишет Washington Post

Вашингтон, 3 ноября. Президент США Дональд Трамп с первых дней работы в Белом доме испытывал «неукротимую ненависть к Украине».

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на целый ряд сотрудников администрации Белого дома.

«Мы никогда не могли этого понять», — рассказал один из источников издания.

По его словам, причиной «неукротимой ненависти» мог стать тот факт, что киевские власти якобы могли сотрудничать с американскими демократами во время предвыборной гонки в США в 2016 году с целью не допустить победы Трампа.

«Звучали обвинения в том, что они как-то помогали предвыборному штабу Хиллари Клинтон. Звучали обвинения, что они могли навредить Трампу. Он просто ненавидел Украину», — отметил собеседник газеты.

В 2017 году действующий президент США намеревался провести первую встречу с занимавшим в тот момент пост главы Украины Петром Порошенко. В ходе брифинга, который для Трампа провели в преддверии переговоров, тот заявил, что Украина «не является настоящей страной», всегда была частью России и «полностью коррумпирована».

В мае нынешнего года в разговоре с одним из сотрудников администрации Белого дома Трамп сообщил ему, что украинские власти «вступили в сговор с демократами», якобы пытаясь «уничтожить» его. Таким образом американский лидер отреагировал на предложение оказать помощь Украине после победы Зеленского на выборах. Глава Минэнерго США Рик Перри попытался переубедить Трампа, указав, что речь идет о новом украинском президенте, но тот остался при своем мнении, отметив, что «они ужасные, коррумпированные люди».

Собеседники газеты назвали ненависть главы Белого дома к Украине «укоренившейся, неразумной и, вероятно, имеющей необратимый характер».

Едва ли изменил ситуацию и состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с Зеленским, который привел к скандалу и запуску процедуры импичмента в отношении американского президента. Представители Демократической партии США утверждают, что Трамп пытался оказать давление на Зеленского, убеждая начать расследование против сына одного из лидеров демократов Джо Байдена Хантера в обмен на оказание помощи Украине.

Позднее была обнародована стенограмма разговора, из которой следовало, что американский президент не убеждал украинского коллегу начать уголовное преследование Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании беседы нарушений законодательства, однако демократы все же инициировали запуск процедуры импичмента. Джо Байдена называют наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году в США президентских выборах.

Как пишет «Газета.ру», Дональд Трамп обвинил демократов в использовании импичмента для победы на выборах, назвав попытку снять его с должности президента «авантюрой и фальсификацией».