Трамп заявил, что с удовольствием примет Зеленского в Белом доме

Вашингтон, 3 ноября. Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием принял бы своего украинского коллегу Владимира Зеленского в Белом доме.

Трамп выразил надежду, что Зеленский в скором времени посетит США с официальным визитом.

«Он, вероятно, приедет», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о том, возможна ли встреча двух президентов в американской столице.

Лидер Соединенных Штатов напомнил, что общался с Зеленским дважды.

«Я бы очень хотел, чтобы он приехал в Белый дом, если он хочет приехать. Думаю, он приедет очень скоро», — добавил Трамп, не называя конкретных сроков визита Зеленского.

Трамп отметил, что действующий украинский президент занял пост «во время невероятной коррупции» и выразил обеспокоенность ситуацией со взяточничеством на Украине.

В октябре исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что Вашингтон не обсуждал конкретных вопросов организации визита Зеленского в США и его переговоров с Трампом.

Главы Соединенных Штатов и Украины встречались в сентябре в Нью-Йорке на 74-й сессии Генассамблеи ООН. Тогда Трамп пригласил Зеленского посетить США, но не назвал конкретную дату.

Лидеры двух государств общались также по телефону, их разговор стал причиной скандала и запуска процедуры импичмента Трампа. Американского президента обвинили в том, что он якобы оказывал давление на Зеленского с целью инициировать расследование в отношении сына лидера демократической партии США Джо Байдена Хантера. Ранее Байден-младший работал в украинской газовой компании Burisma. Трампа обвинили в том, что он хочет дискредитировать своего наиболее вероятного конкурента на президентских выборах 2020 года.

Палата представителей Конгресса США, где демократы составляют большинство, начала проводить расследование. 31 октября в ходе голосования было принято официальное решение начать общественные слушания по процедуре импичмента президента Соединенных Штатов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что министр энергетики США Рик Перри отказался давать показания по импичменту Трампа.