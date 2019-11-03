Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет

Минск, 3 ноября. Российская певица Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать на сцене, когда ей исполнится 80 лет.

Об этом 70-летняя певица рассказала зрителям, выступая с концертом в столице Белоруссии.

«Вы знаете — Белоруссия любима мной. Это чувство у меня в крови, отсюда вышел мой отец и дед. Этот концерт совершенно не предвиденный мной, но раз пригласили, думаю — приду. А больше никуда! Теперь, если выступлю, то только в 80», — заявила Пугачева.

Ранее стало известно, что певица получила от президента Белоруссии Александра Лукашенко цветы и конфеты, которые обычно вручают главам иностранных государств. Подарки передала руководитель администрации белорусского лидера Наталья Кочанова.

Кочанова отметила, что в посольстве Белоруссии в Москве Пугачеву ждет награждение орденом Дружбы народов, который Лукашенко присудил ей в начале осени «за значительный вклад в развитие иностранного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей».

О концерте в честь своего 80-летия Пугачева говорила и раньше, не исключая, что приготовит к юбилею большое сольное шоу.

«С удовольствием, когда совсем захочется и будет лет 80, то я какой-нибудь сюрприз выкину. Ждите», — заявила она в апреле нынешнего года, когда отмечала 70-й день рождения.

Как пишет «Газета.ру», перед сольным концертом в Минске Пугачева рассказала журналистам, что «умирает от страха». Впрочем, отметила она, волнение преследует ее перед каждым шоу, поскольку «нет права на ошибку».