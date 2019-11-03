Киселев рассказал о побеге Бабченко с Украины

Киев, 3 ноября. Журналист Евгений Киселев сообщил, что его коллега Аркадий Бабченко покинул Украину.

О бегстве Бабченко с Украины Киселев сообщил в своей авторской программе, позже подтвердив эту информацию в Facebook.

«То ли в Эстонию, то ли в Финляндию», — ответил журналист на вопрос о том, куда мог уехать Бабченко.

Других подробностей он не привел, пишут «Известия».

В мае после проигрыша бывшего главы Украины Петра Порошенко на президентских выборах СМИ сообщили, что Бабченко уехал из приютившей его страны. По данным Федерального агентства новостей, запросившего информацию в МИД РФ, журналист находился в Норвегии, куда бежал, опасаясь преследования со стороны новых украинских властей, однако не подавал обращения с просьбой о предоставлении политического убежища.

Ранее Бабченко поддерживал кандидатуру Порошенко на выборах президента Украины, высказывая мнение, что Киеву «нужен тиран, который поднимет налоги и тарифы, вооружит украинцев и погонит их на войну».

Бабченко в 2017 году сбежал из России, где ему угрожало уголовное преследование за неоднократные антироссийские высказывания и открытую поддержку Украины в гражданской войне в Донбассе. Какое-то время журналист обретался в Чехии, затем жил в Израиле, после чего нашел работу в Киеве. Среди интернет-пользователей он получил известность за счет регулярных просьб поддержать его материально, публикуя счета, куда можно прислать деньги «на макароны».

В 2018 году украинские СМИ растиражировали сообщение о том, что Бабченко якобы был убит в подъезде собственного дома в Киеве. Украина сразу же обвинила в «случившемся» Москву, но уже на следующий день стало известно, что журналист жив, а история с его «убийством» была постановочной. В СБУ заявили, что «ликвидация» Бабченко была режиссирована якобы для поимки людей, готовящих на него покушение.