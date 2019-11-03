Heritage Foundation назвал Россию самой реальной военной угрозой для США

Вашингтон, 3 ноября. Эксперты исследовательского института Heritage Foundation назвали Россию самой реальной военной угрозой для Соединенных Штатов. Такой вывод содержится в докладе Index of U.S. Military Strength.

По мнению специалистов, Россия добилась значительного прогресса и демонстрирует «возрастающие способности». В докладе отмечается, что Москве по силам уничтожить многие военные цели на территории США и государств-союзниц.

Авторы материала уделили особое внимание модернизации российских вооруженных сил. В качестве примера приводятся ЗРС С-500 «Прометей», противоспутниковые комплексы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и танки Т-72, Т-80 и Т-90.

Ранее журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему США в ближайшее время воздержатся от нападения на Россию.

«Российская армия может улучшить свои сильные стороны, а именно стратегические ядерные силы, и обеспечить надежность ответного удара. Таким образом, в ближайшие десятилетия США не решатся даже бросить взгляд в сторону России», — цитирует RT.

Также главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко объяснил, какие цели Вашингтон преследует на северо-востоке Сирии. Эксперт ожидает, что американцы продолжат разворовывать сирийскую нефть при содействии курдских террористов.