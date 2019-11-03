«Сказочные молодцы» лишают Украину транзита российского газа, заявил Соловьев

Москва, 3 ноября. Российский телеведущий Владимир Соловьев заявил, что Украину пытаются лишить транзита газа.

«Просто молодцы. Делают все, чтобы лишить Украину транзита. Живут в своем мире. Сказочные…» — написал Соловьев в своем телеграм-канале, не уточнив, кто именно пытается остановить транзит российского газа через украинскую территорию.

Ранее «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитражный суд очередной иск против «Газпрома». По словам исполнительного директора украинской госкомпании Юрия Витренко, это встречное заявление в суд на 12 миллиардов долларов в ответ на обращение российской корпорации в арбитраж от 18 апреля.

Летом прошлого года «Нафтогаз» потребовал через суд от «Газпрома» пересмотреть тарифы на транзит. Свои требования украинская сторона оценила в 11,6 миллиарда долларов. По словам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, требования могут быть пересмотрены в случае заключения нового долгосрочного соглашения.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через территорию Украины истекают в конце 2019 года. Переговоры о продлении контракта Москва, Киев и Еврокомиссия проводят на трехсторонних встречах, где обсуждаются возможность заключения и условия нового соглашения.

Украина опасается потерять транзит газа с вводом в строй газопровода «Северный поток — 2», который строится от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Киев называет «Северный поток — 2» «рычагом давления» на европейские страны, против строительства газопровода выступают также Польша, страны Прибалтики и США. Вашингтон опасается конкуренции со стороны РФ на европейском рынке, который Соединенные Штаты рассматривают в качестве перспективного для сбыта собственного сжиженного природного газа.

Москва неоднократно подчеркивала, что «Северный поток — 2» является исключительно коммерческим проектом, направленным на получение прибыли и бесперебойное снабжение потребителей в ЕС недорогим и качественным топливом.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что убытки Украины от сокращения транзита российского газа составят в 2020 году 0,6% от ВВП страны.