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Автобус со школьниками перевернулся в Самарской области

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Автобус со школьниками перевернулся в Самарской области

Самара, 2 ноября. Микроавтобус со школьниками перевернулся в Самарской области после столкновения с автомобилем Lada Largus. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Уточняется, что молодые люди возвращались с турнира по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». В результате инцидента никто серьезно не пострадал. Школьники отделались ушибами и царапинами. Всех пассажиров автобуса уже осмотрели медики. Госпитализация не потребовалась.

«В микроавтобусе находились восемь 16-летних подростков и двое взрослых. Несовершеннолетних доставили в больницу, но медицинская помощь им не понадобилась», — передает RT.

Ранее стало известно, что шестилетняя девочка выжила после двух аварий на протяжении дня в Кировской области. В первой аварии погибли ее отец и мать. Второе происшествие обошлось без жертв.

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