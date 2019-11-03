Захарова назвала «зверьем» осквернителей мемориала маршалу Жукову в Одессе

Москва, 3 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «зверьем» осквернителей мемориала маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Одессе.

Барельеф, посвященный маршалу Жукову, был демонтирован в Одессе 31 октября. Накануне у здания Приморского военкомата, где он размещался, прошла мирная акция протеста. Люди собрались, чтобы выразить возмущение действиями «декоммунизаторов».

«Люди стали приносить к образовавшейся в стене дыре цветы и зажигать свечи в память о полководце, а может, и за упокой исчезающих на Украине образования и культуры. Это привело продолжателей дела Бандеры в звериное состояние, и они стали жечь цветы. Жечь в Одессе неонацисты научились. Но послушайте, как это зверье все обосновало: «Это Украина. Нам не нужно героев советских», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

По словам официального представителя МИД, в Одессе «все смешалось в националистическом угаре».

Политика так называемой декоммунизации на Украине началась в 2014 году, когда к власти в Киеве в результате государственного переворота пришло поддерживаемое националистами правительство во главе с президентом Петром Порошенко. Законодательно действия по «избавлению от советского прошлого» были закреплены в 2015 году. В стране запустили процесс по переименованию всех топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей, повсеместно сносили памятники эпохи СССР.

В рамках декоммунизации украинские власти переименовали более 900 населенных пунктов, а также около 50 тысяч улиц и площадей.

Маршал Жуков, ставший одним из наиболее выдающихся военачальников времен Великой Отечественной войны, в послевоенные годы командовал войсками Одесского военного округа. Многие жители Украины полагают, что Жуков, который внес огромный вклад в победу над нацизмом, не должен попадать под действие закона о декоммунизации. Как пишет «Газета.ру», в Харькове удалось добиться восстановления его снесенного националистами бюста.