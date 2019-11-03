Сын Хрущева отреагировал на статью испанских СМИ о «Царь-бомбе»

Москва, 3 ноября. Сын Генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев отреагировал на публикацию испанского издания La Vanguardia о «Царь-бомбе».
Каталонские журналисты назвали мощнейшую бомбу в истории человечества непригодной для реальных военных действий. Хрущев согласился с этим тезисом.
«Она была большой мощности, но дело не в размерах, а в том, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием, поэтому, если вы ее сбрасываете на какой-то объект, она очень все разрушает, выжигает в центре, а потом ее сила быстро падает», — цитирует РИА Новости.
По мнению Хрущева, отец согласился на испытания из-за настойчивости академика Сахарова.
Бомба АН602, более известная как «Царь-бомба», прошла испытания 30 октября 1961 года. Она была сброшена с самолета Ту-95В на ядерном полигоне «Сухой Нос» в Новой Земле. Мощность взрыва превысила 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Царь-бомба» стала мощнейшим взрывным устройством в истории человечества. В Книге рекордов Гинесса она отмечен как мощнейшее термоядерное устройство, которое прошло испытание.
Ранее RT вспоминала о деятельности «отца советской оттепели» Никиты Хрущева во главе СССР. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, Хрущев добился своего поста ради проведения реформ.
«Пост председателя Совета министров был необходим Хрущеву не только для того, чтобы начать реформы. Проводя самостоятельную международную политику, советский лидер нуждался в статусе, который ему мог дать лишь пост главы правительства», — полагает специалист.