Сын Хрущева отреагировал на статью испанских СМИ о «Царь-бомбе»

Москва, 3 ноября. Сын Генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева, конструктор космических систем и политолог Сергей Хрущев отреагировал на публикацию испанского издания La Vanguardia о «Царь-бомбе».

Каталонские журналисты назвали мощнейшую бомбу в истории человечества непригодной для реальных военных действий. Хрущев согласился с этим тезисом.

«Она была большой мощности, но дело не в размерах, а в том, что разрушительная мощность бомбы очень быстро убывает с расстоянием, поэтому, если вы ее сбрасываете на какой-то объект, она очень все разрушает, выжигает в центре, а потом ее сила быстро падает», — цитирует РИА Новости.

По мнению Хрущева, отец согласился на испытания из-за настойчивости академика Сахарова.

Бомба АН602, более известная как «Царь-бомба», прошла испытания 30 октября 1961 года. Она была сброшена с самолета Ту-95В на ядерном полигоне «Сухой Нос» в Новой Земле. Мощность взрыва превысила 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. «Царь-бомба» стала мощнейшим взрывным устройством в истории человечества. В Книге рекордов Гинесса она отмечен как мощнейшее термоядерное устройство, которое прошло испытание.

Ранее RT вспоминала о деятельности «отца советской оттепели» Никиты Хрущева во главе СССР. По мнению политолога Дмитрия Журавлева, Хрущев добился своего поста ради проведения реформ.