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Шестилетняя девочка выжила после двух ДТП за одно утро в Кирове

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Шестилетняя девочка выжила после двух ДТП за одно утро в Кирове

Киров, 3 ноября. Шестилетняя девочка выжила после двух ДТП за одно утро в Кировской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что первая авария произошла на федеральной автодороге «Вятка» в Мурашинском районе Кировской области. Автомобиль Nissan выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Родители девочки погибли. Ребенка отправили в больницу на «скорой помощи». После этого произошло еще одно ДТП.

«Скорая проезжала перекресток на запрещающий сигнал светофора с включенной световой и звуковой сигнализацией. От удара скорая перевернулась. Однако, по предварительным данным, никто не пострадал», — отметили в ГИБДД.

Ранее Газета.ru сообщала об инциденте в Карелии, где автобус с 16 детьми опрокинулся в кювет.

Также эксперт поделился советами о том, как избежать аварии в гололед.

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