Видео с места убийства начальника центра «Э» по Ингушетии в Москве опубликовано в Сети

Москва, 2 ноября. Видеозапись с места убийства начальника центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева в Москве опубликована в сети Интернет. Запись обнародована телеканалом «Звезда».

Инцидент произошел на улице Академика Анохина в столице России. Неизвестный открыл огонь по двум людям. Впоследствии выяснилось, что жертвами преступления стали глава центра по противодействию экстремизму по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат. Их гибель подтвердили в СК РФ.

«Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек на западе Москвы, среди которых начальник центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия», — отметили в ведомстве.

Для задержания преступника в городе объявлен план «Перехват». Ранее стало известно об аресте подозреваемого в убийстве 17-летней студентки в Домодедово Московской области. Ему уже предъявлено обвинение.

Газета.ru сообщала, что вероятный виновник уже дал признательные показания. По его словам, убийству предшествовала ссора.