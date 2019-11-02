Военная полиция РФ провела совместное с Турцией патрулирование в Алеппо и Хасаке в Сирии

Дамаск, 2 ноября. Военная полиция России провела первое совместное с Турцией патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он уточнил, что российские и турецкие военнослужащие осуществили патрулирование к востоку от города Камышлы в провинции Хасака и на северо-востоке провинции Алеппо Сирийской Арабской Республики.

«Патрулирование колонны российских и турецких войск, вышедшей из пункта Дербесия в 12.00, длилось около четырех часов, протяженность маршрута составила 110 километров», — заключил Боренков.

Ранее политолог Али Салим Асад дал оценку меморандуму России и Турции по Сирии. Он назвал соглашение наиболее эффективным методом решения конфликта в Сирии. Специалист полагает, что Москва и Анкара сумеют предотвратить дальнейшее вмешательство США в дела Сирии.

Также сообщалось, что Турция ловит террористов ИГИЛ1 (запрещенная в России организация), которых выпустили на свободу курдские боевики. Самопровозглашенный «Сирийский демократический совет» объяснил ситуацию «нехваткой ресурсов» для охраны тюрем. Курдские террористы бросили все силы на борьбу с Турцией.

В свою очередь, глава МИД Турции Сулейман Сойлу назвал безответственным поведение европейцев в Сирии. Он отметил, что безответственная политика ЕС приведет к массовому проникновению боевиков в старый свет.

«Это просто неприемлемо и безответственно. Мы не отель для террористов из ИГ»1, — сказал турецкий дипломат.

22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании. Документ содержит десять пунктов, посвященных взаимодействию подписантов в зоне проведения операции «Источник мира». Москва и Анкара договорились о патрулировании сирийско-турецкой границы силами военной полиции РФ.

Также в эту зону войдут пограничники САР. Совместными усилиями они должны обеспечить отвод курдских боевиков и их вооружений на 30 километров от границы. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что отвод вооруженных отрядов курдов удалось завершить досрочно.

1 Организация запрещена на территории РФ.