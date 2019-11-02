ФАН публикует репортаж с конкурса СМИ «СеЗаМ-2019», посвященного популяризации нацпроектов

В Санкт-Петербурге в течении двух дней — 31 октября и 1 ноября — на базе научно-исследовательского комплекса (НИК) Политехнического университета имени Петра Великого проходил XVII ежегодный Форум средств массовой информации Северо-Запада. Более 300 журналистов, редакторов, представителей власти и бизнеса посетили его мероприятия. Все они так или иначе были посвящены вопросам освещения национальных проектов в региональных средствах массовой информации.

Уже традиционным организатором форума стала Ассоциация средств массовой информации Северо-Запада (АСМИ), в состав которой входит около ста медиаструктур. Символичным стало и место проведения форума. Политехнический университет — один из лидеров по реализации целого ряда национальных проектов Российской Федерации в науке и образовании. На это обратили свое внимание выступившие на церемонии открытия форума вице-губернатор Санкт-Петербурга Любовь Совершаева и председатель АСМИ, директор РИЦ «ТАСС Северо-Запад» Александр Потехин.

Первый день форума был посвящен деловому общению между его участниками. В рамках дискуссионного клуба на тему «Возможно ли сохранить профессионализм при тотальной универсализации журналистики?» обсуждалась тема того, насколько сложно следовать высоким стандартам профессии в наше время и как они будут меняться в ближайшем будущем.

Основная программа второго дня форума, на который удалось попасть корреспонденту Федерального агентства новостей, также проходила в НИКе Политехнического университета. В холле здания раскинулись стенды регионов Северо-Запада с презентациями реализованных в них нацпроектов, возле которых празднично суетились их представители, зазывая к себе фотографироваться.

Особенно много людей собралось возле стенда Псковской области, и это неудивительно: ведь стол рядом с ним прямо-таки ломился от традиционных псковских разносолов, среди которых были сыры, сало, паштет, вяленые огурцы и пирожки с неожиданными начинками. Раздавали их девушки с румянами и в кокошниках, а рядом выкидывали коленца и пели песни скобари с балалайками.

Огромная очередь стояла у еще одного чуда — на этот раз из мира будущего. Это был японский робот, сам наливающий всем кофе — этакая приставка для кофемашины, стоявшей неподалеку. Все желающие могли подойти к роботу, выбрать картинку с любимым напитком и примерно в течении 5 минут ждать, пока он вытащит стаканчик, вставит его в кофемашину, нажмет на ней нужную кнопку, подождет, вытащит готовый напиток и подаст его вам. Неудивительно, что очередь за технологичным бесплатным кофе простиралась аж до стенда Псковской губернии и мешала танцующим возле нее балалаечникам выполнять свои функции.

Первым мероприятием второго дня стала панельная дискуссия «Редакторский час: как усилить звучание нацпроектов в региональной прессе?», участники которой обсудили принципы эффективного взаимодействия представителей власти и прессы в донесении до населения сути национальных проектов (подробнее об этом — в материале ФАН). После этого последовал короткий кофе-брейк, во время которого все поспешили к стенду Псковской области.

«Научно-исследовательский корпус — это лицо Политеха, — поговорила с корреспондентом ФАН стоявшая в очереди за пирожками сотрудница университета Соколова Екатерина, — благодаря стараниям нашего ректора Андрея Ивановича Рудского он уже не раз принимает важных гостей: в марте этого года у нас проходило выездное заседание Правительства Ленинградской области, а сегодня к нам должен приехать полномочный представитель президента Александр Гуцан».

К сожалению, полпреду не суждено было приехать на медиа-выставку «В информационном фокусе — новое качество жизни (как освещается реализация национальных проектов на местах?)» — он задерживался важном мероприятии в Калининграде. Выставку открывал ректор Политехнического университета Андрей Рудской. С теплотой и радушием он поприветствовал собравшихся представителей власти и СМИ и рассказал о роли его учебного учреждения в реализации инновационных нацпроектов.

После медиа-выставки корреспонденту ФАН удалось пообщаться с организатором конкурса.

«Я вижу одну из ролей СМИ как посредническую между обществом и властью, — поделился своим мнением с ФАН генеральный директор АСМИ Северо-Запада Иван Бенца, — которая работает при этом в обе стороны — власть должна слышать народ, а народ — понимать власть. В целом же нам очень не хватает объективных СМИ, предоставляющих надежную, проверенную информацию, и ориентированных прежде всего на интересы своих собственных зрителей, читателей и слушателей».

Следующая — торжественная — часть должна была состояться в последней обители Павла I. Участников форума оперативно погрузили в арендованные автобусы и отправили в кишащий призраками Михайловский замок. Там их разделили на несколько частей и отправили по экскурсиям.

В самый разгар просветительской части внезапно раздался стук барабанов — это прибыли марширующие аниматоры в костюмах гатчинской гвардии Павла I. Следуя за идущими чеканящим шагом солдатами, участники форума вошли в парадный Георгиевский зал, где все уже было готово к их встрече.

Церемония награждения победителей конкурса СМИ «Сезам-2019» началась, и перед собравшимися выступил полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Он выразил сожаление, что не смог поучаствовать на выставке достижений регионов, прошедшей на территории Политехнического университета — из-за затянувшегося заседания президиума Госсовета в Калининградской области он вылетел слишком поздно.

«Повестка дня была насыщенной, и я был вынужден задержаться. Те вопросы, которые мы рассматривали, были актуальны и жизненно необходимы для нашей страны — в частности, обсуждались реформы в сфере здравоохранения», — объяснил свое опоздание полпред (подробно о выступлении Александра Гуцана — в материале ФАН).

В рамках церемонии награждения он вручил специальную премию за лучшее освещение темы реализации нацпроектов Кристине Абелян — корреспонденту ТАСС в Санкт-Петербурге. Она удостоилась ее за важный материал, который посвящен вкладу молодого поколения в возрождение усадьбы XVIII века в поселке городского типа Тайцы Гатчинского района Ленинградской области.

Премия, на получение которой в этот год рассчитывали 480 человек, имела 11 номинаций. Лучшим печатным материалом была признана работа Олега Зурмана из интернет-издания «Новый Калининград», лучшей радиопередачей оказался проект Владимира Кайриса из радио «Балтик Плюс» в Калининграде, а приз за лучшую телепередачу достался сотруднице вологодского телеканала «35ТВ.ру».

Лучшими авторами тематических материалов оказались Мария Воробьева (канал ГТРК «Поморье» в Архангельске) за сюжет на остросоциальную тему, Елена Белкина (канал ГТРК «Мурман») за освещение арктической тематики, а также Дмитрий Глумсков и Юрий Антушевич (журнал «Эксперт Северо-Запад» в Санкт-Петербурге), получившие награду за материал на тему экономики.

Между номинациями гостей развлекали поразившие своими голосами солистка Мариинского театра и Эдуард Хиль-младший — внук известного советского эстрадного певца, решивший пойти по его стопам.

По завершению церемонии состоялось коллективное фотографирование награжденных, после чего должен был состояться праздничный фуршет. В зал снова вошли «гатчинцы» Павла I.