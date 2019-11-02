Беглов рассказал жителям Петербурга о бюджете города на 2020 год

Санкт-Петербург, 2 ноября. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал горожанам о приоритетах городской власти в бюджете на 2020 год. Соответствующая запись опубликована на официальной странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте». Беглов отметил также, что более подробно с документом можно ознакомится на сайте «Открытый бюджет» по адресу budget.gov.spb.ru.

Губернатор Петербурга назвал шесть основных направлений работы: образование; здравоохранение; уборка и обслуживание города; благоустройство; транспорт; социальная инфраструктура.

Беглов отметил, что финансирование государственной программы «Развитие образования» увеличится на 18% по сравнению с прошлогодним показателем.

«Улучшим материально-техническую базу детских садов и школ, будем поддерживать талантливых учеников и, конечно, педагогов. 500 млн рублей отводим на создание детского технопарка «Кванториум» и подразделения центра «Сириус», — добавил губернатор.

В публикации также сообщается об увеличении на 10% государственной программы «Развитие здравоохранения в Санкт-Петербурге» за счет средств города. Во исполнение поручения президента РФ 4,9 млрд рублей будет выделено на закупку оборудования и ремонт медицинских учреждений.

Существенно увеличится также финансирование благоустройства города и объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, Беглов анонсировал серьезные изменения в транспортной сфере.

«Продолжим работу по соглашению с «Российскими железными дорогами». Это и городская электричка, и вывод грузового движения за пределы жилых зон, модернизация вокзалов и переездов. За 10 лет в ж/д инфраструктуру должны инвестировать 500 млрд рублей!», — заключил глава Северной столицы.

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