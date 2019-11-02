Лепс выразил сожаление из-за запрета на въезд в Латвию

Москва, 2 ноября. Российский певец Григорий Лепс выразил сожаление из-за того, что его признали персоной нон грата в Латвии.

Министерство иностранных дел Латвии накануне включило Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну. По словам главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, решение было принято, «основываясь на оценках служб безопасности и миграционном законе».

«Не то, чтобы плачу. Ну, жаль! Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдет, то посадите меня в тюрьму, если я виноват. Это будет правильно. Вызовите в суд, докажите обвинения… Это я сейчас говорю про США. Сейчас Латвия так решила», — заявил певец в интервью телеканалу LTV7.

Он признался, что вопрос денег его не беспокоит, но многие его поклонники теперь не смогут увидеть его выступления. По словам певца, у него нет в Латвии никакой недвижимости, он посещал страну только ради концертов.

«Я просто приезжал сюда работать. При чем тут политика и исполнение моих произведений? Если раздражает песня «Рюмка водки на столе», то если хотят, я могу вычеркнуть ее из своего репертуара здесь», — добавил певец.

Лепс назвал странным, что из-за политики страдают спортсмены и музыканты. Исполнитель отметил, что готов в любой момент ответить на вопросы властей Латвии.

В 2013 году Лепса внесли в санкционные списки Управления по контролю за иностранными активами Минфина США в связи с деятельностью некой международной организованной преступной группировки, которую в США называют «Братским кругом». Также Вашингтон причислил к некой группировке еще шестерых россиян, граждан стран Восточной Европы и Израиля. Певец тогда рассказал, что узнал о внесении в санкционный список только из СМИ. Лепс назвал абсурдными обвинения в его адрес.

Ранее в Латвии разгорелся скандал из-за того, что глава МВД Латвии Сандис Гиргенс посетил выступление Лепса. Министра раскритиковал его коллега, глава Минюста Янис Борданс. Он заявил, что глава МВД посетил концерт российского исполнителя в Юрмале, чтобы «унизить латвийское государство». Министр выразил недовольство тем, что Лепсу до сих пор не запрещен въезд на территорию Латвии.

Как оправдался в ответ Гиргенс, он был не на концерте Лепса, а на международном фестивале, который организовала Лайма Вайкуле, получившая особую благодарность от президента Латвии.