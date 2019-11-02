Акция «Реквием по Жукову» прошла в Одессе возле демонтированного барельефа

Одесса, 2 ноября. Жители Одессы провели акцию «Реквием по Жукову» возле здания, где раньше был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову.

Акция прошла у здания Приморского военкомата в Одессе 31 октября на Канатной, 87. Одесситы принесли цветы к месту, где раньше был памятник маршалу.

«Люди собрались, чтобы выразить свой протест против демонтажа барельефа Жукова», — сообщило местное издание «Таймер».

Напомним, закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики» действует на Украине с 2015 года. В рамках декоммунизации в стране переименовали часть городов и населенных пунктов, а также снесли памятники Ленину и другим советским деятелям. Однако, что касается Георгия Жукова, то многие на Украине считают, что выдающийся советский военачальник, внесший огромный вклад в разгром нацизма, не должен подпадать под действие закона о декоммунизации.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов жестко раскритиковал действия национал-радикалов, которые снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову с областного военного комиссариата. Труханов назвал «плевком в лицо» горожанам снос барельефа Жукову.