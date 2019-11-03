Сирия, 3 ноября. «Тахрир аш-Шам» обстреляла из гранатометов жилые кварталы города Алеппо. 48 человек пострадали при теракте на рыночной площади в городе Тель-Абъяд. В Латакии продолжаются бои между сирийской армией и силами боевиков в горных районах. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: на юге Идлиба нанесли точечные удары по расположениям радикалов «Тахрир аш-Шам», ударили по линиям обороны боевиков в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по позициям радикалов в Алеппо, в Латакии обменялись ударами с боевиками в окрестностях города Кабана.

«Исламское государство1»: совершило два нападения на патрули курдских боевиков на востоке Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: в городе Алеппо из гранатометов обстреляла жилые кварталы в районе улицы Нил.

Курдские вооруженные группировки: подорвали бронированную машину турецкой армии на севере Хасаки, подозреваются в организации теракта в городе Тель-Абъяд в Ракке, в результате которого пострадало по меньшей три десятка человек, в Алеппо подожгли дома.

ВС Турции и союзные силы: в Ракке в Тель-Абъяде обнаружили склад и заброшенный штаб SDF, по неподтвержденным данным на севере Хасаки потеряли одного солдата и еще 30 ополченцев, отразили нападение курдских боевиков и зачистили несколько поселков.

Международная коалиция: на севере Хасаки в районе города Камышлы организовали наблюдательный пункт, в Дейр-эз-Зоре приступила к строительству новой военной базы.

Провинция Латакия

В северо-восточной части провинции в горных районах по-прежнему отмечались боестолкновения между отрядами джихадистов и правительственной армией САР. Боевики распространили заявления о том, что ими были якобы ликвидированы десятки военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) и бронетехника в ходе боев в районе города Кабана и на склонах Курдских гор, как передал источник в сети Twitter Mohmas Rasheed. Ранее отмечались обстрелы позиций правительственных сил со стороны джихадистов в районе населенных пунктов Акко, Тель-Раша и Зувейкат. Жертв среди сирийских военнослужащих не было.

Беспилотники ВКС РФ совершили боевой вылет в район Кабаны, где были сброшены бомбы на укрепления и опорные пункты радикалов.

Провинция Алеппо

В административном центре провинции городе Алеппо джихадисты «Тахрир аш-Шам» совершили вылазку, обстреляв жилые кварталы в районе улицы Нил, как передает портал Al Nour. По данным корреспондента, в результате обстрела пострадал один ребенок, доставленный в тяжелом состоянии в госпиталь. Еще три снаряда, выпущенные из гранатометов боевиками, разорвались в районе Аз-Захра, один приземлился на площади Каладжи, несколько долетели до района Масак-ас-Сабиль. Ранее отмечалась активность радикалов только в южных районах провинции, однако отдельная группа укрывалась в промышленных районах в Алеппо.

САА незамедлительно ответила на атаку альянса и открыла огонь по позициям радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе поселков Хрейтан, Джазрая и у деревни Аднан, как передает медиаресурс Baladi News. Как сообщалось ранее, радикалы продвинулись к линии соприкосновения сил сирийской армии и протурецкого ополчения на севере провинции.

Неизвестные застрелили троих бойцов из числа протурецкого ополчения на дороге, связывающей город Джераблус и поселок Гандур на востоке Алеппо, о чем сообщает новостной портал Step News. Нападение приписывают курдским радикалам из группировки «Силы освобождения Африна».

Несколько домов мирных жителей были сожжены курдскими боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF) в в юго-восточной части города Манбидж, как сообщает новостной портал Alk Habour 21.

Провинция Дейр-эз-Зор

Силы международной коалиции вновь разворачивают свои подразделения к северо-востоку от административного центра провинции города Дейр-эз-Зор. В районе уже начаты подготовительные работы и стало известно о грядущем строительстве новой военной базы США, как сообщает медиаресурс Deir Ezzor 24. Ранее глава оборонного ведомства США Марк Эспер подтвердил планы Вашингтона и дальше контролировать нефтеносные районы Сирии, для «защиты» нефти от террористов «Исламского государства», а также для обеспечения доступа курдских боевиков к нефтяным полям. Часть доходов с нефти США также тратит на финансирование курдских террористических формирований SDF.

Боевики «Исламского государства» выпустили заявление через подконтрольный им медиаресурс «Амак» о нападении на курдских боевиков в районе поселка Хариджия. Террористы обстреляли из пулеметов патрульный автомобиль SDF, ранив несколько боевиков. Группировка также берет на себя ответственность за подрыв двух домов, которые принадлежали членам курдских бандформирований в городе Дибан.

Провинция Идлиб

Сообщается, что ВКС РФ выпустили несколько ракетных снарядов, которые поразили опорные пункты радикалов «Тахрир аш-Шам» в районе города Джиср-аш-Шугур, о чем сообщает информационное агентство Step News. Российские самолеты также продолжили работать по позициям радикалов у городов Маарет-Хурма, Кафр-Саджна, Джебла и в предместьях поселка Шейх-Мустафа, как сообщает агентство Halab Today.

Беспилотники ВКС РФ нанесли удары по линиям обороны радикалов альянса «Тахрир аш-Шам» в районе поселка Аль-Кинда, Ат-Тах и деревне Юнисия на западе провинции.Днем отметились активные вылеты самолетов-разведчиков ВС РФ.

Провинция Ракка

В городе Тель-Абъяд на центральном рынке взорвался заминированный автомобиль. По данным источника РИА Новости погибло по меньшей мере 19 человек, количество раненых достигло 29 человек. Протурецкие ополченцы, которые прибыли на место подрыва, возлагают ответственность за теракт на курдских радикалов из числа «Демократических сил Сирии». Курдские боевики сдали город турецкой армии 13 октября, но сохраняют активность в его окрестностях.

Во второй половине дня отряды инженерных подразделения ВС Турции продолжают работы по разминированию и очистке районов, освобожденных в рамках операции «Источник мира» от курдских боевиков. Турецкие военные обнаружили в Тель-Абъяде протяженный тоннель, вырытый под жилыми кварталами, который вел в подвал здания. По версии военных, здание использовали в качестве штаба курдскими радикалами, о чем сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Вечером отряды протурецкого ополчения взяли под свой контроль поселки Сулук и Аш-Шаркак, как указывает медиаресурс Baladi News. У города Айн-Исса бойцы обезвредили разведывательный беспилотник курдских радикалов, который засекли над своими позициями.

Провинция Хасака

Протурецкие силы в ходе прочесывания окрестностей города Рас-аль-Айн обнаружили склад с минами, брошенный боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF), о чем сообщает Twitter-канал Aleppo AMC.

Как передает агентство Rojava Network, утром курдские боевики обстреляли линии обороны турецкой армии в районе поселка Абу-Расин и отбили обратно поселки Даудия и Мулла-Салма. В районе поселка Дербасия радикалы убили солдата турецкой армии Халеда Хамада аль-Халафа и еще трех бойцов из союзных фракций, имена которых не были установлены, о чем сообщает медиаресурс Alk Habour 21. Ранее, радикалы заявили, что взяли в плен 27 человек под поселком Тель-Тамр.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что в районе города Камышлы полным ходом идет процесс строительства нового военного наблюдательного пункта армии США.

Источник также отметил о продолжающихся боестолкновениях между курдскими бандформированиями и бойцами протурецких фракций в районе поселка Абу-Расин, Даудия, Азизия, Касимия и Джейлам. Поступают сообщения о новых жертвах в рядах обеих сторон. Курды уничтожили бронированную машину турецкой армии. Каждая из сторон пытается занять ключевой участок шоссе, связывающий поселок Джелабия с городом Айн-Исса на севере провинции Ракка. Во второй половине дня курдские формирование были выбиты из деревень Тель-Джанаб, Салихия, Вадха, Саадун и Ат-Тувайджиль.

По данным Twitter-канала SST Sy, сотрудники Сирийского Арабского Красного Полумесяца провели две гуманитарные акции в лагерях для беженцев Аль-Арика и Мабук у города Айн-Исса. Жителям двух лагерей, которые ранее находились на оккупированных курдские боевиками территориях, были предоставлены почти четыре тысячи продовольственных индивидуальных пакетов с продуктами первой необходимости и теплые зимние вещи, которые распределили между новоприбывшими в лагеря семьями. 500 продовольственных пакетов было выделено для беженцев, который прибыли из Тель-Тамра, где сейчас идут активные боевые действия против курдских бандформирований.

1 Организация запрещена на территории РФ.