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СКР подтвердил убийство начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата в Москве

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СКР подтвердил убийство начальника центра «Э» по Ингушетии и его брата в Москве

Москва, 2 ноября. Следственный комитет РФ подтвердил, что при стрельбе в Москве убиты начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев и его брат.

«Уголовное дело возбуждено по факту убийства двух человек на западе Москвы, среди которых начальник центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Ранее в МВД сообщили, что информация о происшествии на улице Академика Анохина в столице поступила в 18.30 по московскому времени. В настоящий момент разыскивается стрелявший в мужчин.

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Источник: РИА Новости
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