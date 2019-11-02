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Фанаты Киркорова заподозрили поп-звезду в новом романе

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Фанаты Киркорова заподозрили поп-звезду в новом романе

Москва, 2 ноября. Поклонники короля российской поп-культуры Филиппа Киркорова заподозрили певца в возможном романе с диджеем Екатериной Гусевой.

Согласно догадкам фанатов исполнителя, Киркоров и Гусева перешли из ранга друзей в статус пары. Тем не менее, пока представители богемы никаких официальных комментариев не давали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это были чудесные 2 дня в невероятной стране и потрясающем городе Баку???? Хочу сказать слова благодарности @fkirkorov???? за возможность быть с вами и вашей семьёй - это действительно очень ценно, потому что знаю как вы их любите❤️ Вы лучший папа???? С новыми эмоциями и отличным настроением возвращаюсь из сказки в рабочие будни артиста???? #филиппкиркоров #баку #катягусева #family #семья #events #dance #holiday #enjoy #music #ilovemywork Photo @phot.on

A post shared by Екатерина Гусева (@djkatyaguseva) on

Недавно Киркоров месте со своими детьми отправился на отдых в Баку. Примечательно, но вместе с поп-королем рядом оказалась Гусева. Доказательством тому стал их совместный снимок, который диджей разместила в своем профиле Instagram.

«Это были чудесные два дня в невероятной стране и потрясающем городе Баку», — прокомментировала фотографию Гусева.

Фанаты Киркорова увидели в словах женщины нечто большее, чем благодарность. Некоторые пользователи Сети напомнили, что певец и диджей и ранее неоднократно появлялись на публике вместе, а Гусева даже снялась в нашумевшем клипе Киркорова «Ибица».

Филипп Киркоров состоял в браке единожды — с Аллой Пугачевой они прожили вместе 11 лет, воспитав двоих детей от суррогатных матерей. В настоящее время певец поддерживает с Примадонной теплые отношения и дарит подарки ее общим детям с телеведущим Максимом Галкиным.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Кроме того, поп-звезда попала в «черный список» судебных приставов за неуплату штрафов от ГИБДД.

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