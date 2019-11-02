Фанаты Киркорова заподозрили поп-звезду в новом романе

Москва, 2 ноября. Поклонники короля российской поп-культуры Филиппа Киркорова заподозрили певца в возможном романе с диджеем Екатериной Гусевой.
Согласно догадкам фанатов исполнителя, Киркоров и Гусева перешли из ранга друзей в статус пары. Тем не менее, пока представители богемы никаких официальных комментариев не давали.
Это были чудесные 2 дня в невероятной стране и потрясающем городе Баку???? Хочу сказать слова благодарности @fkirkorov???? за возможность быть с вами и вашей семьёй - это действительно очень ценно, потому что знаю как вы их любите❤️ Вы лучший папа???? С новыми эмоциями и отличным настроением возвращаюсь из сказки в рабочие будни артиста???? #филиппкиркоров #баку #катягусева #family #семья #events #dance #holiday #enjoy #music #ilovemywork Photo @phot.on
Недавно Киркоров месте со своими детьми отправился на отдых в Баку. Примечательно, но вместе с поп-королем рядом оказалась Гусева. Доказательством тому стал их совместный снимок, который диджей разместила в своем профиле Instagram.
«Это были чудесные два дня в невероятной стране и потрясающем городе Баку», — прокомментировала фотографию Гусева.
Фанаты Киркорова увидели в словах женщины нечто большее, чем благодарность. Некоторые пользователи Сети напомнили, что певец и диджей и ранее неоднократно появлялись на публике вместе, а Гусева даже снялась в нашумевшем клипе Киркорова «Ибица».
Филипп Киркоров состоял в браке единожды — с Аллой Пугачевой они прожили вместе 11 лет, воспитав двоих детей от суррогатных матерей. В настоящее время певец поддерживает с Примадонной теплые отношения и дарит подарки ее общим детям с телеведущим Максимом Галкиным.
Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Кроме того, поп-звезда попала в «черный список» судебных приставов за неуплату штрафов от ГИБДД.