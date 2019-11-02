Сирия, 2 ноября. Количество жертв, пострадавших при взрыве заминированного автомобиля на рыночной площади в Тель-Абъяде достигло 48 человек. Боевики ИГИЛ1 совершили два нападения в Дейр-эз-Зоре на позиции курдских боевиков SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в районе поселка Джазрая обстреливают из тяжелой артиллерии укрытия боевиков «Тахрир аш-Шам» в ответ на дневные провокации в жилых кварталах Алеппо.

«Исламское государство1»: совершило два нападение на патрули курдских боевиков на востоке Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: потеряли несколько человек при нападении террористов ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор, покинули несколько поселков близ Рас-аль-Айна на севере Хасаки.

ВС Турции и союзные силы: зачистили несколько поселков в предместьях Рас-аль-Айна в Хасаке, а также провели разминирование в районе города Тель-Рифат в Ракке, где зачистили туннель и здание бывшего штаба SDF.

Провинция Алеппо

Неизвестные застрелили троих бойцов из числа протурецкого ополчения на дороге, связывающей город Джераблус и поселок Гандур на востоке Алеппо, о чем сообщает новостной портал Step News. Неизвестные вооруженные лица открыли огонь из автоматов по конвою протурецких сил, после чего скрылись с места преступления. Наиболее вероятный организатор нападения курдские боевики группировки «Силы освобождения Африна», которые действуют на севере Алеппо в районе кантона Африн. В 2016 году данный кантон был зачищен от боевиков «Исламского государства» в рамках операции «Щит Евфрата», проведенной турецкой армией, что шло вразрез с интересами курдских отрядов «Демократических сил Сирии», которые имели свои планы на территории кантона. В настоящее время курдские формирования совершают диверсии на всей территории контроля турецкой армии и союзных ей сил.

Источник также сообщил, что Сирийская арабская армия (САА) ведет огонь по укрытиям радикалов «Тахрир аш-Шам» из тяжелой артиллерии в районе поселка Джазрая в ответ на дневной обстрел боевиками жилых кварталов в окраинах города Алеппо.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» выпустили заявление через подконтрольный им медиаресурс «Амак». Согласно сообщению террористов, они совершили нападение на членов «Демократических сил Сирии» в районе поселка Хариджия, обстреляв из нескольких пулеметов патрульный автомобиль, в результате чего несколько боевиков, находящихся внутри, были ранены. ИГИЛ также берет на себя ответственность за подрыв двух домов, которые принадлежали членам курдских бандформирований в городе Дибан. Подрыв был осуществлен с помощью двух самодельных взрывных устройств. Отметим, что активность подпольных бандгрупп джихадистов на востоке от реки Евфрат в зонах контроля курдских боевиков в последнее время только растет. Из-за устраиваемых ими взрывов и нападений зачастую гибнут также и гражданские лица.

Провинция Ракка

Число убитых в результате взрыва заминированного автомобиля на рыночной площади в центре города Тель-Абъяд увеличилось до 19 человек, еще 29 мирных граждан получили осколочные ранения, о чем сообщил РИА Новости местный источник.

Отряды инженерных подразделения ВС Турции продолжают работы по разминированию и очистке районов, освобожденных в рамках операции «Источник мира» от курдских боевиков. Турецкие военные обнаружили в Тель-Абъяде протяженный тоннель, вырытый под жилыми кварталами, который вел в подвал здания. По версии военных, здание использовали в качестве штаба курдскими радикалами, о чем сообщает Министерство национальной обороны Турции.

Сообщается, что отряды протурецкого ополчения взяли под свой контроль поселки Сулук и Аш-Шаркак, как указывает медиаресурс Baladi News. У города Айн-Исса бойцы обезвредили разведывательный беспилотник курдских радикалов, который засекли над своими позициями.

Провинция Хасака

Поддерживаемое Турцией ополчение находится в боевой готовности в пригороде Рас аль-Айна после сообщений о двух автомобильных бомбах, заложенных курдскими боевиками SDF, который были вовремя обнаружены и обезврежены, о чем сообщает портал Step News.

В окрестностях города Рас-аль-Айн отряды протурецких сил взяла под контроль деревни Тель-Джанаб, Салихия, Вадха, Саадун и Ат-Тувайджиль, выбив оттуда группы курдских радикалов, которые пытались удержать их за собой. Турецкая авиация поддержала операцию с воздуха, и сбросила бомбы на опорные пункты SDF, как передает информагентство Baladi News.

1 Организация запрещена на территории РФ.