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«Патриотизм — это сопричастность». Петр Толстой рассказал о целях каждого гражданина

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«Патриотизм — это сопричастность». Петр Толстой рассказал о целях каждого гражданина

Телеведущего, журналиста, политика, общественного деятеля Петра Толстого знает каждый россиянин. Дело вовсе не в том, что Петр — прямой потомок графа Льва Толстого: политические передачи журналиста никого не оставляют равнодушным. Патриотизм для Петра Олеговича выражается в чувстве единения, сопричастности общему делу.

Петр Толстой происходит из древнего рода русских аристократов. Великий классик мировой литературы Лев Толстой приходится Петру прапрадедом. Очевидно, Петр Олегович с уважением относится к предку, а потому старается следовать главным ценностям, которым посвящено творчество Льва Толстого, — патриотизму, преданности, жертвенности.

Журналистом Петр Толстой хотел стать с детства. Именно поэтому, будучи абитуриентом, он выбрал факультет журналистики МГУ. После выпуска Петр несколько лет работал в московской редакции французской газеты Le monde, позже уехал улучшать профессиональные навыки во Францию — трудился в бюро «Франс-пресс». В Россию журналист вернулся спустя два года — стал работать в телекомпании «ВиД»: спродюсировал программу «В мире людей». Кстати, до Толстого передачу вел мэтр российской тележурналистики Влад Листьев.

Тонкий ум и невероятное политическое чутье сделали Петра Толстого одним из главных патриотических тележурналистов страны. За аналитическую программу «Воскресное время» журналист получил ТЭФИ — российский аналог телевизионного «Оскара».

«Патриотизм — это сопричастность». Петр Толстой рассказал о целях каждого гражданина

В 2016 году Толстой решил попробовать силы в политике: его выбрали депутатом в парламент от фракции «Единой России». За три года законотворческой деятельности Петр Олегович выступил автором 54 законодательных инициатив. Многие из них либеральный лагерь объявил слишком консервативными. В частности, депутат предлагал пересмотреть пункт 4 статьи 15 Конституции, в котором говорится о главенстве международного права над национальным. Депутат указал на выдвигаемые международными парламентскими организациями инициативы, направленные на очернение России. Он также предлагал преследовать «шутников» в Интернете, высмеивающих Россию и Великую Отечественную войну.

Политические взгляды Петра Олеговича могут показаться радикальными, однако, как говорил сам парламентарий, им движет исключительно патриотизм.

«Патриотизм — национальная идея России, он подразумевает общность: общие ценности, общий язык, общую историю, флаг и гимн страны. Патриотизм — это сопричастность, а нам говорят «не лезьте», «вам легко советовать». Подобные разговоры — дешевая манипуляция», — уверен Петр Олегович.

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