Получив от похоронной мафии 5 млн, Соболь пытается выдать их за донаты сторонников

Москва, 2 ноября. Юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь разместила в соцсетях пост, в котором она оправдывается за сотрудничество с кладбищенской мафией.

Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму из команды скандального блогера Алексея Навального получила от похоронщиков на предвыборную кампанию пять миллионов рублей. Примечательно, что Соболь так и не отчиталась о потраченных деньгах за провальную политическую игру.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, при попытке пробиться Соболь в Мосгордуму была разработана преступная схема. Похоронная мафия передала пять миллионов рублей мужу юриста ФБК Сергею Мохову, на которые он был обязан организовать предвыборную кампанию для супруги.

Далее, согласно плану, Соболь в новом составе парламента должна была помогать в продвижении бизнеса Юрия Манилова, в том числе оказывать давление на конкурентов и предоставить доступ к территории Хованского кладбища.

Но план Любовь Соболь не выгорел — она не смогла собрать нужное количество подписей для участия в выборах парламентариев. Теперь же член команды Навального взялась за Instagram, где активно изображает «семейную идиллию» с Моховым. Журналист Лера Рябцева высказала мнение, что супруги публикуют слащавые посты не просто так, а в рамках договоренностей с кладбищенской мафией.

Соболь разместила в Twitter пост с оправданием, что деньги она якобы получила донаты от сторонников, а именно «тысяч людей». Но слова юриста ФБК расходятся с делом — женщина попала в число экс-кандидатов в Мосгордуму, которые так и не отчитались о расходах на предвыборную кампанию даже спустя два месяца.