Врач назвала необычный способ определить болезнь

Москва, 2 ноября. Педиатр, врач высшей категории Лина Мурадова назвала необычный метод диагностики заболеваний. По словам специалиста, определить болезнь иногда можно по запаху.

Врач рассказала, что медики иногда принюхиваются к телу пациента, чтобы определить заболевание. Специфический запах может сказать о том, что пациент болен тем или иным заболеванием.

При появлении неприятного запаха изо рта врачи рекомендуют провериться у стоматолога, отоларинголога и гастроэнтеролога. Запах может указывать не только на проблемы в полости рта, но и на гастроэзофагеальный рефлюкс, хронический тонзиллит и гастрит.

«Как правило, запах — первый звоночек. Он может говорить и о проблемах с почками, тяжелой форме обезвоживания. О наличии некой патологии может говорить и запах, исходящий от тела», ― рассказала врач в комментарии «Вечерней Москве».

Мурадова добавила, что запах кленового сиропа от пациента может свидетельствовать о врожденном нарушении обмена некоторых аминокислот. А такое заболевание, как фенилкетонурия, может послужить причиной затхлого мышиного запаха.

Пациенты с диабетом могут пахнуть ацетоном, а при открытой форме туберкулеза появляется резкий пивной запах. Кроме того, особый запах имеют рак и болезни Альцгеймера и Паркинсона.

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