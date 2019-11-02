Турция ловит террористов ИГИЛ, выпущенных курдскими боевиками в Сирии

Официальная Анкара предъявляет обвинения Евросоюзу в связи с бездействиями относительно ситуации с заключенными боевиками террористической группировки ИГИЛ1, которые были выпущены курдскими боевиками из «Демократических сил Сирии» (SDF). В турецком министерстве иностранных дел заявили, что в случае, если курдские формирования исполнят свои угрозы, в страны Европы могут проникнуть до 800 боевиков.

Глава турецкого МИД Сулейман Сойлу заявил, что возмущен позицией стран Евросоюза, которые игнорируют ситуацию, сложившуюся на севере Сирии. По словам главы турецкого ведомства, в Европе решили, что Турция должна справляться с этой проблемой самостоятельно.

«Это просто неприемлемо и безответственно. Мы не отель для террористов из ИГ1*», — заявил Сулейман Сойлу.

Стоит отметить, что лагеря с заключенными боевиками «Исламского государства»1 находились на территории, которую до середины октября контролировали курдские формирования. После начала турецкой операции «Источник мира» имели место опасения, что военные действия приведут к массовому бегству боевиков — курды заявляли, что охрана лагерей покинет свои посты, чтобы пойти воевать.

Напомним, курдские формирования отказываются держать террористов из запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1) в своих тюрьмах в Сирии по причине того, что курдские боевики, охранявшие лагеря с заключенными террористами, покидают свои места, чтобы воевать против армии Турции на сирийской границе.

Курдский самопровозглашенный «Сирийский демократический совет» заявил о «нехватке ресурсов» для надзора за иностранными боевиками, удерживаемыми в тюрьме. Об этом заявила председатель курдского непризнанного органа власти Ильхам Ахмед. Речь идет о шести тысячах боевиках ИГИЛ и 12 тысячах членов их семей.

Ситуация с содержанием пленных террористов ИГИЛ уже становилась предметом международных опасений. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что силы самообороны сирийских курдов (YPG) выпустили из тюрем 750 террористов группировки «Исламское государство», 195 из них задержаны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в свою очередь, говорил о 12 тюрьмах для ИГИЛ, оставшихся без охраны. Известно, что среди сбежавших террористов ИГИЛ и их сторонников немало иностранцев.

Стоит отметить, что по странному стечению обстоятельств операция ВВС США по ликвидации «террориста номер один» совпала с массовым побегом боевиков на севере Сирии, которые все это время находились под охраной курдских боевиков. Такое совпадение может привести к значительной активизации подразделений ИГИЛ на территории Сирии.

«Получившие свободу боевики ИГИЛ могут попытаться в какой-то степени восстановить некоторые формирования террористической группировки. Территория, на которой это будет происходить, будет в то время контролироваться либо турецкой армией, либо курдами, но в любом случае, это будет больше заботой Анкары из-за операции по созданию зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Что до стран Европы – как неоднократно это уже бывало, ЕС ждет до последнего момента. Чтобы вмешаться, странам Евросоюза нужно консолидироваться и вместе принимать решения по предотвращению возможного проникновения ИГИЛовцев на территорию Европы. Но по правде сказать, я с трудом представляю такой ход развития событий, особенно то, то европейцы будут участвовать в каких-то боевых действиях и тратить на это деньги», — убежден ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований РАН (Российской академии наук), доктор исторических наук Борис Долгов.

1 Организация запрещена на территории РФ.