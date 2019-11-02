Диетолог оценил новые рекомендации Минздрава по потреблению соли

Москва, 2 ноября. Министерство здравоохранения внесло изменения в рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму потребления соли. Об этом рассказал замглавы ведомства Олег Салагай в своем Telegram-канале.

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург оценил решение ведомства изменить суточную норму потребления соли. Эксперт отметил, что норма в пять граммов в сутки является как минимум усредненной.

По словам диетолога, в некоторых случаях употребление соли может даже помочь. Например, поваренная соль помогает при надпочечной недостаточности, для которой характерно снижение артериального давления. Однако такая ситуация встречается довольно редко.

Более частая проблема ― женская гипотония, при которой снижается артериальное давление. В этом случае поваренная соль повышает давление лучше, чем кофе.

«Касательно обычного потребления соли: мы ее потребляем в количестве 15 граммов в день, пять граммов в день — это была всегда рекомендация для пациентов с почечной недостаточностью. Так что эта норма очень усредненная, потому что и ситуации разные, и люди разные», — заявил Гинзбург в комментарии Nation News.

Доктор считает, что снижение суточной нормы вызвано стремлением людей вести здоровый образ жизни. При этом Гинзбург отметил, что соблюдать норму в пять граммов в день довольно сложно. Диетолог напомнил, что даже некоторые несоленые продукты содержат соль: макароны, крупы, хлеб и другие продукты.

«Я не думаю, что это глубоко обоснованно; я бы рекомендовал употреблять граммов 10–12 в случае, если речь идет о сердечно-сосудистых заболеваниях, и 15 — если о них речь не идет», — заключил эксперт.

Ранее медики перечислили основные запреты для людей с повышенным давлением. По словам экспертов, главная опасность для гипертоников — курение.