Силовой беспредел в Америке — суды США отказывают в компенсации за преступления полиции

Полицейский произвол в США — это фактически норма жизни для этой страны, на словах декларирующей защиту прав своих граждан. Ежегодно американская полиция совершает множество умышленных преступлений и непреднамеренных противоправных действий. Полицейские машины сбивают случайных прохожих на дорогах. Стражи порядка походя уничтожают чужую собственность — дома и автомобили. Служитель закона с легкостью открывает огонь на поражение по гражданам, которые не пытаются сопротивляться полиции.

Весь этот силовой беспредел в Америке чаще всего остается безнаказанным. Если гражданин стал жертвой подобной ситуации, ему практически невозможно добиться через суд материальной компенсации от государства или органов местного самоуправления за неправомерные действия полиции.

Недавний судебный прецедент вновь это доказал, сообщает The Denver Channel. Жилище жителя штата Колорадо Лео Леха было фактически уничтожено при проведении полицейской операции по задержанию магазинного вора, который забаррикадировался в доме Леха. Пострадавший от действий полиции добивался денежной выплаты от городских властей за взорванный дом, однако суд постановил, что никакие компенсации ни Леху, ни его семье не положены.

Полицейский произвол в США не волнует американские суды

Такого рода случаи далеко не единичны, о чем рассказывается в десятках публикаций. Тяжелее всего приходится афроамериканцам, которые пытаются добиться компенсации ущерба от действий американской полиции. При судебном споре суд отказывает в компенсации пострадавшим от действий полиции или родственникам погибших из-за силового произвола, в случае наличия у истцов судимостей или частых приводов в полицейский участок.

Не секрет, что афроамериканцы страдают от особо пристального полицейского надзора, поэтому среди них приводы в полицию из-за различного рода придирок или подозрений в мелких проступках достаточно распространены.

Множество фактов подтверждает, что американская силовая система, которую часто и обоснованно уличают в противоправных действиях, фактически неуязвима для обычных граждан, пытающихся добиться справедливости через суд.

Годы за решеткой для невиновных

В США нередки случаи, когда из-за судебной ошибки невиновный человек проводит годы за решеткой за преступление, которого он не совершал. Бывает, что после доследования и выявления новых фактов такого человека выпускают. Однако далеко не всегда оправданный, который потерял в тюрьме годы жизни и здоровье, может рассчитывать на компенсацию. Так, в июне 2019 года штат Техас отказал в компенсации Альфреду Дивейну Брауну, который 12 лет провел в камере смертников за убийство полицейского, которое он не совершал.

Безнаказанность полиции

В свою очередь, полицейские, которые по умыслу или случайно убили невиновного, практически всегда освобождаются от выплаты компенсаций, да и вообще от ответственности. Наиболее яркий пример — нашумевшее убийство афроамериканца Эрика Гарнера, застреленного на улице Нью-Йорка в 2014 году. Коп-убийца не понес никакого наказания и не выплатил ни цента родственникам убитого.

Все это ярко свидетельствует, что Соединенные Штаты представляют собой полицейское государство, где граждане бесправны против силового произвола.